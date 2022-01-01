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Садовый измельчитель Bosch AXT 25 ТС 0.600.803.300, 2500 Вт
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Садовые измельчители
    Садовый измельчитель Bosch AXT 25 ТС 0.600.803.300, 2500 Вт
    Арт. X19040016
    Садовый измельчитель Bosch AXT 25 ТС 0.600.803.300, 2500 Вт
    Садовый измельчитель Bosch AXT 25 ТС 0.600.803.300, 2500 Вт
      Садовый измельчитель Bosch AXT 25 ТС 0.600.803.300, 2500 Вт
      Садовый измельчитель Bosch AXT 25 ТС 0.600.803.300, 2500 Вт

      Садовый измельчитель Bosch AXT 25 ТС 0.600.803.300, 2500 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19040016

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		707x388x965
      Цвет
      		зеленый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Измельчитель Bosch AXT 25TC 0.600.803.300 является практичным оборудованием для использования на садовом участке. Он быстро измельчает растительные отходы, в том числе ветки кустов. Оснащен новейшей системой «Turbine-Cut», которая дает гарантию высокой производительности. Измельченные отходы попадают в травосборник объемом 53 литра. В сложенном состоянии при снятии воронки высота измельчителя составляет 67 см.

        Преимущества

        • Реверс;
        • Автоматический затягивающий механизм
        • Удобное расположение панели управления
        • Съемная воронка - при хранении измельчитель занимает на 30 % меньше места, чем предшествующая модель
        • Система турбин Turbine-Cut позволяет агрегату с легкостью справляться с деревянными отходами
        • Производительностью до 230 кг/ч
        • Максимальный диаметр веток 45 мм
        • Светодиодный индикатор
        • Закрытый режущий механизм
        • Крутящий момент - 650 Нм