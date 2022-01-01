Садовый измельчитель Bosch AXT 25 ТС 0.600.803.300, 2500 Вт

Преимущества

Реверс;

Автоматический затягивающий механизм

Удобное расположение панели управления

Съемная воронка - при хранении измельчитель занимает на 30 % меньше места, чем предшествующая модель

Система турбин Turbine-Cut позволяет агрегату с легкостью справляться с деревянными отходами

Производительностью до 230 кг/ч

Максимальный диаметр веток 45 мм

Светодиодный индикатор

Закрытый режущий механизм

Крутящий момент - 650 Нм

Измельчитель Bosch AXT 25TC 0.600.803.300 является практичным оборудованием для использования на садовом участке. Он быстро измельчает растительные отходы, в том числе ветки кустов. Оснащен новейшей системой «Turbine-Cut», которая дает гарантию высокой производительности. Измельченные отходы попадают в травосборник объемом 53 литра. В сложенном состоянии при снятии воронки высота измельчителя составляет 67 см.