Садовый измельчитель Bosch AXT 25 ТС 0.600.803.300, 2500 Вт
Арт. X19040016
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Венгрия
|
Родина бренда
|Германия
|
Габариты, мм
|707x388x965
|
Цвет
|зеленый
- Измельчитель Bosch AXT 25TC 0.600.803.300 является практичным оборудованием для использования на садовом участке. Он быстро измельчает растительные отходы, в том числе ветки кустов. Оснащен новейшей системой «Turbine-Cut», которая дает гарантию высокой производительности. Измельченные отходы попадают в травосборник объемом 53 литра. В сложенном состоянии при снятии воронки высота измельчителя составляет 67 см.
Преимущества
- Реверс;
- Автоматический затягивающий механизм
- Удобное расположение панели управления
- Съемная воронка - при хранении измельчитель занимает на 30 % меньше места, чем предшествующая модель
- Система турбин Turbine-Cut позволяет агрегату с легкостью справляться с деревянными отходами
- Производительностью до 230 кг/ч
- Максимальный диаметр веток 45 мм
- Светодиодный индикатор
- Закрытый режущий механизм
- Крутящий момент - 650 Нм