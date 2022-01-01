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САКЗ-МК-2-1Аi DN 20.01 НД (природный газ+оксид углерода+КЗЭУГ Б) Система автомат. контроля загазованности, бытовая
7 400 ₽
Для котлов
    САКЗ-МК-2-1Аi DN 20.01 НД (природный газ+оксид углерода+КЗЭУГ Б) Система автомат. контроля загазованности, бытовая
    Арт. О00000040583
    САКЗ-МК-2-1Аi DN 20.01 НД (природный газ+оксид углерода+КЗЭУГ Б) Система автомат. контроля загазованности, бытовая

      САКЗ-МК-2-1Аi DN 20.01 НД (природный газ+оксид углерода+КЗЭУГ Б) Система автомат. контроля загазованности, бытовая

      7 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040583

      Характеристики

      Производитель
      		ЦИТ-Плюс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      7 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сигнализатор служит для оповещения световым и звуковым сигналами о появлении опасных концентраций газа и управления запорным клапаном газоснабжения. Тип сигнализатора: стационарный, непрерывного действия, одноканальный, с диффузионной подачей контролируемой среды, с одним фиксированным порогом сигнализации. 

        Преимущества

        • непрерывноый автоматический контроль содержания опасных концентраций углеводородного газа (природного – по ГОСТ 5542-87, или метана СН4), и/или оксида углерода (угарного газа, СО) в атмосфере помещений потребителей газа;
        • выдача световой и звуковой сигнализации в случае возникновения в контролируемом помещении концентрации газа;
        • перекрытие трубопровода подачи газа клапаном газовым запорным при аварийной ситуации.