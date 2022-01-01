САКЗ-МК-2-1Аi DN 20.01 НД (природный газ+оксид углерода+КЗЭУГ Б) Система автомат. контроля загазованности, бытовая

Преимущества

непрерывноый автоматический контроль содержания опасных концентраций углеводородного газа (природного – по ГОСТ 5542-87, или метана СН4), и/или оксида углерода (угарного газа, СО) в атмосфере помещений потребителей газа;

выдача световой и звуковой сигнализации в случае возникновения в контролируемом помещении концентрации газа;

перекрытие трубопровода подачи газа клапаном газовым запорным при аварийной ситуации.

Сигнализатор служит для оповещения световым и звуковым сигналами о появлении опасных концентраций газа и управления запорным клапаном газоснабжения. Тип сигнализатора: стационарный, непрерывного действия, одноканальный, с диффузионной подачей контролируемой среды, с одним фиксированным порогом сигнализации.