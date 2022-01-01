САКЗ-МК-2-1Аi DN 20.01 НД (природный газ+оксид углерода+КЗЭУГ Б) Система автомат. контроля загазованности, бытовая
Арт. О00000040583
САКЗ-МК-2-1Аi DN 20.01 НД (природный газ+оксид углерода+КЗЭУГ Б) Система автомат. контроля загазованности, бытовая
Арт. О00000040583
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1
- Сигнализатор служит для оповещения световым и звуковым сигналами о появлении опасных концентраций газа и управления запорным клапаном газоснабжения. Тип сигнализатора: стационарный, непрерывного действия, одноканальный, с диффузионной подачей контролируемой среды, с одним фиксированным порогом сигнализации.
Преимущества
- непрерывноый автоматический контроль содержания опасных концентраций углеводородного газа (природного – по ГОСТ 5542-87, или метана СН4), и/или оксида углерода (угарного газа, СО) в атмосфере помещений потребителей газа;
- выдача световой и звуковой сигнализации в случае возникновения в контролируемом помещении концентрации газа;
- перекрытие трубопровода подачи газа клапаном газовым запорным при аварийной ситуации.