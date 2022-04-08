Влажные салфетки для очистки рук с антибактериальным эффектом Grass IT-0314, 30 шт. - содержат в своем составе целый комплекс растворителей и натуральных масел. Данные изделия позволяют быстро и эффективно удалить самые различные загрязнения (мазут, гудрон, машинное масло, бензин) и, в то же время, обеспечить мягкость рук (без раздражения и чувства липкости). Также салфетки устраняют неприятный запах.