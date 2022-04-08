Влажные салфетки для очистки рук с антибактериальным эффектом Grass IT-0314
Арт. X131506265
Характеристики
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Производитель
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Тип
|средства для очистки рук
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Материал упаковки
|пластик
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Вес, кг
|0.14
- Влажные салфетки для очистки рук с антибактериальным эффектом Grass IT-0314, 30 шт. - содержат в своем составе целый комплекс растворителей и натуральных масел. Данные изделия позволяют быстро и эффективно удалить самые различные загрязнения (мазут, гудрон, машинное масло, бензин) и, в то же время, обеспечить мягкость рук (без раздражения и чувства липкости). Также салфетки устраняют неприятный запах.