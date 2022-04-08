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Влажные салфетки для очистки рук с антибактериальным эффектом Grass IT-0314
5.0
2
Найти аналог
Салфетки для мытья салона автомобиля
    Влажные салфетки для очистки рук с антибактериальным эффектом Grass IT-0314
    Арт. X131506265
    5.0
    2
    Влажные салфетки для очистки рук с антибактериальным эффектом Grass IT-0314

      Влажные салфетки для очистки рук с антибактериальным эффектом Grass IT-0314

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506265
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Тип
      		средства для очистки рук
      Материал упаковки
      		пластик
      Вес, кг
      		0.14
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Влажные салфетки для очистки рук с антибактериальным эффектом Grass IT-0314, 30 шт. - содержат в своем составе целый комплекс растворителей и натуральных масел. Данные изделия позволяют быстро и эффективно удалить самые различные загрязнения (мазут, гудрон, машинное масло, бензин) и, в то же время, обеспечить мягкость рук (без раздражения и чувства липкости). Также салфетки устраняют неприятный запах.