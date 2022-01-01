Влажные салфетки для ухода за интерьером автомобиля Grass IT-0311, 30 шт
Арт. X131506179
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|чистящие салфетки
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Вес, кг
|0.14
- Влажные салфетки для ухода за интерьером автомобиля Grass IT-0311 - быстро и качественно удаляют различные загрязнения с пластиковой поверхности, при этом восстанавливая её первоначальный блеск и цвет. Изделия обладают приятным запахом, а также долгим антистатическим эффектом. Выполнены из нетканого материала.