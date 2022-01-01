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Влажные салфетки для ухода за интерьером автомобиля Grass IT-0311, 30 шт
Найти аналог
Салфетки для мытья салона автомобиля
    Влажные салфетки для ухода за интерьером автомобиля Grass IT-0311, 30 шт
    Арт. X131506179
    Влажные салфетки для ухода за интерьером автомобиля Grass IT-0311, 30 шт

      Влажные салфетки для ухода за интерьером автомобиля Grass IT-0311, 30 шт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506179

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		чистящие салфетки
      Вес, кг
      		0.14
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Влажные салфетки для ухода за интерьером автомобиля Grass IT-0311 - быстро и качественно удаляют различные загрязнения с пластиковой поверхности, при этом восстанавливая её первоначальный блеск и цвет. Изделия обладают приятным запахом, а также долгим антистатическим эффектом. Выполнены из нетканого материала.