Влажные салфетки для ухода за кожаным салоном Grass IT-0312, 30 шт

Влажные салфетки для ухода за кожаным салоном с натуральным воском карнауба Grass IT-0312, 30 шт - изготовлены из мягкого нетканого материала. Данные изделия позволяют бережно очистить даже самые безнадежные пятна с кожи любого типа и цвета, при этом придавая ей первоначальный блеск, а также эффективно скрывая микротрещины и царапины.