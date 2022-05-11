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Влажные салфетки для ухода за кожаным салоном Grass IT-0312, 30 шт
5.0
3
Найти аналог
Салфетки для мытья салона автомобиля
    Влажные салфетки для ухода за кожаным салоном Grass IT-0312, 30 шт
    Арт. X131506141
    5.0
    3
    Влажные салфетки для ухода за кожаным салоном Grass IT-0312, 30 шт

      Влажные салфетки для ухода за кожаным салоном Grass IT-0312, 30 шт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506141
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		чистящие салфетки
      Вес, кг
      		0.15
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Влажные салфетки для ухода за кожаным салоном с натуральным воском карнауба Grass IT-0312, 30 шт - изготовлены из мягкого нетканого материала. Данные изделия позволяют бережно очистить даже самые безнадежные пятна с кожи любого типа и цвета, при этом придавая ей первоначальный блеск, а также эффективно скрывая микротрещины и царапины.