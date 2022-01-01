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Салфетки влажные Luscan антибактериальные 70шт с крышкой
155 ₽
Очищающие салфетки
    Салфетки влажные Luscan антибактериальные 70шт с крышкой
    Арт. О00000035510
    Салфетки влажные Luscan антибактериальные 70шт с крышкой
    Салфетки влажные Luscan антибактериальные 70шт с крышкой
    Салфетки влажные Luscan антибактериальные 70шт с крышкой
      Салфетки влажные Luscan антибактериальные 70шт с крышкой
      Салфетки влажные Luscan антибактериальные 70шт с крышкой
      Салфетки влажные Luscan антибактериальные 70шт с крышкой

      Салфетки влажные Luscan антибактериальные 70шт с крышкой

      155 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000035510

      Характеристики

      Производитель
      		Luscan
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		влажные
      Форма салфетки
      		прямоугольная
      Все характеристики
      155 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Влажные салфетки Luscan. Предназначены для гигиенической обработки кожи рук. Практичны и универсальны в использовании. Эффективно уничтожают большинство патогенных микроорганизмов, обладают очищающими свойствами. Эффективная защита от микробов в общественных местах, на природе. Не содержат спирта.

        Меры предосторожности: только для наружного применения. При обнаружении чувствительности к компонентам — прекратить использование.

        Состав: нетканое полотно, пропитывающий лосьон.
        Состав пропитывающего лосьона (INCI): Aqua, Glycerin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Chlorhexidine Digluconate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Chamomilla Recutita Flower Extract, Citric Acid, Dipropylene Glycol, Phenoxyethanol, 2-Bromo-2-nitropropan-1,3-diol, Iodopropynyl Butylcarbamate, Trideceth-9, Parfum, Benzyl Salicylate, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Linalool, Geraniol.

        Из-за высокого содержания воды в составе, товар подвержен замерзанию при температуре ниже −5С. При оттаивании, товар не теряет качество и сохраняет все ключевые характеристики.