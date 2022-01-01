Салфетки влажные Luscan антибактериальные 70шт с крышкой

Влажные салфетки Luscan. Предназначены для гигиенической обработки кожи рук. Практичны и универсальны в использовании. Эффективно уничтожают большинство патогенных микроорганизмов, обладают очищающими свойствами. Эффективная защита от микробов в общественных местах, на природе. Не содержат спирта.



Меры предосторожности: только для наружного применения. При обнаружении чувствительности к компонентам — прекратить использование.



Состав: нетканое полотно, пропитывающий лосьон.

Состав пропитывающего лосьона (INCI): Aqua, Glycerin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Chlorhexidine Digluconate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Chamomilla Recutita Flower Extract, Citric Acid, Dipropylene Glycol, Phenoxyethanol, 2-Bromo-2-nitropropan-1,3-diol, Iodopropynyl Butylcarbamate, Trideceth-9, Parfum, Benzyl Salicylate, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Linalool, Geraniol.



Из-за высокого содержания воды в составе, товар подвержен замерзанию при температуре ниже −5С. При оттаивании, товар не теряет качество и сохраняет все ключевые характеристики.