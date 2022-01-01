Приобрести сальник stihl 15х29.6х4 мм ms240/241/260/261/340/341 9640 003 1600
Сальник Stihl 15х29.6х4 мм MS240/241/260/261/340/341 9640 003 1600 представляет собой деталь, которая используется для монтажа на замену пришедшим в негодность или износившимся запчастям. Запасные части от бренда STIHL характерны долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после их установки можно не бояться за продуктивность: Сальники от марки STIHL отвечают высоким стандартам качества. Цена, которая составляет 309 р. на эту комплектующую вызвана применением высококлассных ресурсов.
Перед тем, как заказать проконсультируйтесь, совместимы ли данные Сальники с моделью вашего инструмента. У вас есть возможность провести техническое обслуживание самостоятельно, однако мы предоставляем возможность вам обратиться в сервисный центр «Бигам»: профессиональные специалисты установят Сальники в оборудование.
Сальник Stihl 15х29.6х4 мм MS240/241/260/261/340/341 9640 003 1600 вы можете купить на сайте www.bigam.ru
по выгодной цене в 309 р. Для покупки нажмите «Купить в 1 клик» или воспользуйтесь корзиной. Мы доставляем товары по РФ. В то же время вы можете забрать заказ самостоятельно из магазина розничной торговли «Бигам» в одном из городов присутствия – данная услуга бесплатна при любой суммарной стоимости заказа. Если у вас остались вопросы относительно покупкии замены запчастей в центре сервисного обслуживания, обращайтесь по бесплатному номеру телефона 8 800 555 69 73. У нас сальник stihl 15х29.6х4 мм ms240/241/260/261/340/341 9640 003 1600 от поставщиков или же фирмы-изготовителя – STIHL.