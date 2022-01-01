Заказать сальник stihl 20х42х5 мм ts700/800 9640 003 2257
Сальник STIHL 20х42х5 мм TS700/800 9640 003 2257 представляет собой запчасть, которая применяется в целях монтажа на смену непригодным комплектующим. Детали от торговой марки STIHL отличаются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после их установки вы можете не бояться за работоспособность и производительность: Сальники производства марки STIHL отличаются высоким качеством. Стоимость, составляющая 514 р. на данную деталь объясняется использованием износостойких компонентов.
Перед тем, как заказать уточните, обладают ли совместимостью данные Сальники с вашим оборудованием. У вас есть возможность произвести ремонтные работы самолично, однако мы рекомендуем обратиться в центр сервисного обслуживания «Бигам»: наши специалисты интегрируют Сальники в ваше оборудование.
Сальник STIHL 20х42х5 мм TS700/800 9640 003 2257 вы можете купить на сайте нашего интернет-магазина по цене в 514 руб. Для оформления заказа нажмите «Купить в 1 клик» или воспользуйтесь корзиной. Мы доставляем товары в любой город России. Также мы предоставляем самовывоз из розничного магазина «Бигам» в одном из городов присутствия – данная услуга бесплатна при любой сумме оформленного заказа. Если вас интересуют услуги приобретенияи замены деталей в сервисном центре, звоните по бесплатному номеру 8 800 555 69 73. На сайте www.bigam.ru
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