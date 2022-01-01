Заказать сальник stihl (левый)15х22х4 мм ms261/341/361/362/441 9640 003 1560
Сальник Stihl (левый)15х22х4 мм MS261/341/361/362/441 9640 003 1560 представляет собой деталь, предназначенная для установки на замену пришедшим в негодность деталям. Комплектующие от торговой марки STIHL отличаются высокой надежностью: после того, как их заменят можно не переживать за производительность: Сальники производства бренда STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества. Стоимость, составляющая 252 руб. на эту комплектующую вызвана применением надежных ресурсов.
Перед тем, как приобрести уточните, совместимы ли выбранные вами Сальники с моделью вашего инструмента. У вас есть возможность осуществить ремонтные работы самолично, но мы рекомендуем вам обратиться в центр сервисного обслуживания «Бигам»: квалифицированные специалисты встроят Сальники в технику.
Сальник Stihl (левый)15х22х4 мм MS261/341/361/362/441 9640 003 1560 у вас есть возможность приобрести на сайте www.bigam.ru
по цене в 252 р. Для покупки используйте корзину. Мы доставляем продукцию в любую часть России. Кроме того, вы можете забрать заказ самостоятельно из магазина розничной торговли «Бигам» в одном из городов присутствия – это бесплатно вне зависимости от суммы заказа. Если вы хотите обратиться по поводу заказа, а также монтажа в сервисном центре, обращайтесь по телефону 8 800 555 69 73. На www.bigam.ru
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