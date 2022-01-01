Оформить заказ на сальник stihl поршня (3 шт) re102/104/106/140/141/160/161 4719 709 2005 Сальник Stihl поршня (3 шт) RE102/104/106/140/141/160/161 4719 709 2005 представляет собой деталь, которая применяется с целью установки на замену износившимся или пришедшим в негодность деталям. Запасные части от марки STIHL характерны высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после их установки у вас не будет поводов беспокоиться за работоспособность: Сальники производства компании STIHL отвечают высоким стандартам качества. Стоимость, которая составляет 343 р. на данную запчасть вызвана употреблением надежных компонентов.



Перед тем, как купить уточните, совместимы ли выбранные Сальники с вашей техникой. Вы можете выполнить ремонт самолично, но мы предоставляем возможность обратиться в фирменный сервисный центр «Бигам»: квалифицированные специалисты интегрируют Сальники в технику.



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