Самоклеящиеся шлифовальные круги Практика Профи 031-563, 150 мм, P80, 5 шт
Арт. О00000024329
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|самоклеящийся шлифовальный диск
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Назначение по материалу
|металл, дерево
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Вес, кг
|0.08
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Диаметр, мм
|150
- Круги шлифовальные на липкой основе ПРАКТИКА 6 отверстий, 150 мм P 80, самоклеящиеся с отверстиями для пылеудаления. ГОСТ 8692-88, ГОСТ Р 52588-2006. Серия "Профи" круги шлифовальные самоклеящиеся предназначены для проведения шлифовальных работ с помощью орбитальной шлифовальной машины. Используются для обработки деревянных и металлических плоских поверхностей, снятия с них краски, лака, ржавчины, заусенцев. Изготовлены из высококачественного абразивного материала. В полуоткрытой картонной упаковке с евроотверстием по 5 шт.