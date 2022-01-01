Самоклеящиеся шлифовальные круги Практика Профи 919-075, 125 мм, P60, 5 шт
Арт. О00000024324
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Латвия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип оборудования
|самоклеящийся шлифовальный диск
|
Назначение по материалу
|металл, дерево
- Круги шлифовальные на липкой основе Практика 919-075, 8 отверстий, 125 мм P60 5 штук, для использования совместно с опорной тарелкой на угловых шлифмашинах и дрелях. Шлифовальный слой из электрокорунда. Можно применять для мягкого и твердого дерева, фанеры, металла, лакокрасочных покрытий. В полуоткрытой картонной упаковке с евроотверстием по 5 шт