Самоклеящиеся шлифовальные круги Практика Профи 919-075, 125 мм, P60, 5 шт

Круги шлифовальные на липкой основе Практика 919-075, 8 отверстий, 125 мм P60 5 штук, для использования совместно с опорной тарелкой на угловых шлифмашинах и дрелях. Шлифовальный слой из электрокорунда. Можно применять для мягкого и твердого дерева, фанеры, металла, лакокрасочных покрытий. В полуоткрытой картонной упаковке с евроотверстием по 5 шт