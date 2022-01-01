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Самоклеящиеся шлифовальные круги Практика Профи 919-075, 125 мм, P60, 5 шт
130 ₽
Самоклеящиеся шлифовальные круги
    Самоклеящиеся шлифовальные круги Практика Профи 919-075, 125 мм, P60, 5 шт
    Арт. О00000024324
    Самоклеящиеся шлифовальные круги Практика Профи 919-075, 125 мм, P60, 5 шт
    Самоклеящиеся шлифовальные круги Практика Профи 919-075, 125 мм, P60, 5 шт
    Самоклеящиеся шлифовальные круги Практика Профи 919-075, 125 мм, P60, 5 шт
      Самоклеящиеся шлифовальные круги Практика Профи 919-075, 125 мм, P60, 5 шт
      Самоклеящиеся шлифовальные круги Практика Профи 919-075, 125 мм, P60, 5 шт
      Самоклеящиеся шлифовальные круги Практика Профи 919-075, 125 мм, P60, 5 шт

      Самоклеящиеся шлифовальные круги Практика Профи 919-075, 125 мм, P60, 5 шт

      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024324

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Латвия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		самоклеящийся шлифовальный диск
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Все характеристики
      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круги шлифовальные на липкой основе Практика 919-075, 8 отверстий, 125 мм P60 5 штук, для использования совместно с опорной тарелкой на угловых шлифмашинах и дрелях. Шлифовальный слой из электрокорунда. Можно применять для мягкого и твердого дерева, фанеры, металла, лакокрасочных покрытий. В полуоткрытой картонной упаковке с евроотверстием по 5 шт