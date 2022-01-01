Саморегулирующийся греющий кабел IQWATT PIPE 6 м
Арт. X16916482
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Канада
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Родина бренда
|Канада
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Применение
|для обогрева труб
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Напряжение сети, В
|220
- Саморегулирующийся греющий кабель IQ PIPE 10W для защиты от замерзания водопроводных труб.
Преимущества
- Саморегулируемый греющий кабель IQ PIPE 10W в автоматическом режиме изменяет мощность обогрева на разных участках в зависимости от температуры окружающей среды
- При падении температуры происходит увеличение мощности обогрева, а при повышении температуры мощность обогрева (и потребление электроэнергии) уменьшается. При этом выделение тепла происходит только там, где это необходимо
- Необходимость использовать термостат для регулирования данной системой отпадает