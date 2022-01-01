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Саморегулирующийся греющий кабел IQWATT PIPE 6 м
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Саморегулируемые греющие кабели
    Саморегулирующийся греющий кабел IQWATT PIPE 6 м
    Арт. X16916482
    Саморегулирующийся греющий кабел IQWATT PIPE 6 м

      Саморегулирующийся греющий кабел IQWATT PIPE 6 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16916482

      Характеристики

      Производитель
      		Iqwatt
      Страна производства
      		Канада
      Родина бренда
      		Канада
      Применение
      		для обогрева труб
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Саморегулирующийся греющий кабель IQ PIPE 10W для защиты от замерзания водопроводных труб.

        Преимущества

        • Саморегулируемый греющий кабель IQ PIPE 10W в автоматическом режиме изменяет мощность обогрева на разных участках в зависимости от температуры окружающей среды
        • При падении температуры происходит увеличение мощности обогрева, а при повышении температуры мощность обогрева (и потребление электроэнергии) уменьшается. При этом выделение тепла происходит только там, где это необходимо
        • Необходимость использовать термостат для регулирования данной системой отпадает