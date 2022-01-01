Саморезы Партнер ГД 3.5х25, ФАС 2925 30 70, пакет 30 шт.
Арт. О00000032615
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип крепежа
|саморез
|
Длина, мм
|25
- Саморез гипсокартон-дерево предназначен для крепления гипсокартонных листов к деревянному основанию. Универсальный крепежный элемент, которыми можно осуществлять соединение конструкций из разных материалов — гипсокартонных листов и дерева. Монтаж производится без предварительного просверливания, метиз устанавливается с помощью электроинструмента (шуруповерта). Оснащен плоской шляпкой, позволяющей скрывать деталь крепления под слоем отделки. Материал — сталь, защищен с помощью оксидирования, которое предотвращает возможные коррозийные явления и продлевает срок эксплуатации соединения