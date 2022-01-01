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Саморезы Партнер ГД 3.5х25, ФАС 2925 30 70, пакет 30 шт.
25 ₽
Саморезы по гипсокартону
    Саморезы Партнер ГД 3.5х25, ФАС 2925 30 70, пакет 30 шт.
    Арт. О00000032615
    Саморезы Партнер ГД 3.5х25, ФАС 2925 30 70, пакет 30 шт.
    Саморезы Партнер ГД 3.5х25, ФАС 2925 30 70, пакет 30 шт.
      Саморезы Партнер ГД 3.5х25, ФАС 2925 30 70, пакет 30 шт.
      Саморезы Партнер ГД 3.5х25, ФАС 2925 30 70, пакет 30 шт.

      Саморезы Партнер ГД 3.5х25, ФАС 2925 30 70, пакет 30 шт.

      25 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032615

      Характеристики

      Производитель
      		Партнер
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип крепежа
      		саморез
      Длина, мм
      		25
      Все характеристики
      25 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Саморез гипсокартон-дерево предназначен для крепления гипсокартонных листов к деревянному основанию. Универсальный крепежный элемент, которыми можно осуществлять соединение конструкций из разных материалов — гипсокартонных листов и дерева. Монтаж производится без предварительного просверливания, метиз устанавливается с помощью электроинструмента (шуруповерта). Оснащен плоской шляпкой, позволяющей скрывать деталь крепления под слоем отделки. Материал — сталь, защищен с помощью оксидирования, которое предотвращает возможные коррозийные явления и продлевает срок эксплуатации соединения