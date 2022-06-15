Саморезы ГД Партнер ФАС 2925 30 70, 3.8x25 мм, 30 шт.

Шуруп саморез для гипсокартона SF (по гипсу), остроконечный, резьба плотная двухзаходная, шлиц Ph2. Потайная головка специальной формы для гипсокартона. Шурупы SF рекомендуется использовать для крепления гипсокартонных плит к металлическим каркасам толщиной до 0,9 мм без предварительного сверления и толщиной до 4 мм с предварительным сверлением.