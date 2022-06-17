Саморезы ГД Партнер ФАС 8679 30 70, 3.8x35 мм, 30 шт.
Арт. Ю00000023010
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|35
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Диаметр, мм
|3.8
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Шлиц
|PH2
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Количество, шт
|30
Шуруп саморез для гипсокартона SF (по гипсу), остроконечный, резьба плотная двухзаходная, шлиц Ph2. Потайная головка специальной формы для гипсокартона. Шурупы SF рекомендуется использовать для крепления гипсокартонных плит к металлическим каркасам толщиной до 0,9 мм без предварительного сверления и толщиной до 4 мм с предварительным сверлением.