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Саморезы ГД Партнер ФАС 8681 200 36, 3.8x55 мм, 200 шт.
5.0
2
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Саморезы по гипсокартону
    Саморезы ГД Партнер ФАС 8681 200 36, 3.8x55 мм, 200 шт.
    Арт. Ю00000023019
    5.0
    2
    Саморезы ГД Партнер ФАС 8681 200 36, 3.8x55 мм, 200 шт.

      Саморезы ГД Партнер ФАС 8681 200 36, 3.8x55 мм, 200 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000023019
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Партнер
      Длина, мм
      		55
      Диаметр, мм
      		3.8
      Шлиц
      		PH2
      Количество, шт
      		200
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Шуруп саморез для гипсокартона SF (по гипсу), остроконечный, резьба плотная двухзаходная, шлиц Ph2. Потайная головка специальной формы для гипсокартона. Шурупы SF рекомендуется использовать для крепления гипсокартонных плит к металлическим каркасам толщиной до 0,9 мм без предварительного сверления и толщиной до 4 мм с предварительным сверлением.