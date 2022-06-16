Саморезы ГМ Партнер ФАС 8682 200 41, 3.5x41 мм, 200 шт.
Арт. Ю00000023031
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|41
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Диаметр, мм
|3.5
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Шлиц
|PH2
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Количество, шт
|200
Шуруп саморез для гипсокартона SF (по гипсу), остроконечный, резьба плотная двухзаходная, шлиц Ph2. Потайная головка специальной формы для гипсокартона. Шурупы SF рекомендуется использовать для крепления гипсокартонных плит к металлическим каркасам толщиной до 0,9 мм без предварительного сверления и толщиной до 4 мм с предварительным сверлением.