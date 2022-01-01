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Саморезы кровельные ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм
7 362 ₽
8 802 ₽
Кровельные саморезы
  • Персональная скидка
Саморезы ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм
Арт. Ю00000016489
Саморезы кровельные ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм

Саморезы ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм

  • -1 440 ₽
7 362 ₽
8 802 ₽
за упаковку
цена при
заказе на сайте
в магазине 8 802 ₽
Получить ещё скидку
-516 ₽
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 229 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000016489

Характеристики

Производитель
Зубр
Длина, мм
25
Диаметр, мм
5.5
Материал
сталь
Шлиц
нет
Все характеристики
  • Персональная скидка
  • -1 440 ₽
7 362 ₽
8 802 ₽
за упаковку
цена при
заказе на сайте
в магазине 8 802 ₽
Получить ещё скидку
-516 ₽
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 633 пунктов выдачи, 229 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Описание:

    Кровельные саморезы изготовлены из стального прутка с высоким содержанием углерода. Контроль за геометрией самореза начинается с калибровки прутка и заканчивается тщательной проверкой размеров готового изделия. Для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке (металлическим конструкциям)

    Преимущества:

    • Прокладка EPDM сохраняет свои свойства при частых изменениях нагрузок, температуры и воздействии УФ излучения
    • Окраска головки с шайбой выполнена методом порошкового напыления. Cтандарт RAL поможет безошибочно подобрать саморезы под цвет кровельных материалов.
    • Улучшенная геометрия сверла обеспечивает быстроту и легкость сверления в черепице и листовых кровельных материалах
    • Цинковое покрытие надежно защищает от коррозии