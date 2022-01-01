Саморезы кровельные ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм

Саморезы ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм
Арт. Ю00000016489
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|25
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Диаметр, мм
|5.5
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Материал
|сталь
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Шлиц
|нет
Описание:Кровельные саморезы изготовлены из стального прутка с высоким содержанием углерода. Контроль за геометрией самореза начинается с калибровки прутка и заканчивается тщательной проверкой размеров готового изделия. Для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке (металлическим конструкциям)
Преимущества:
- Прокладка EPDM сохраняет свои свойства при частых изменениях нагрузок, температуры и воздействии УФ излучения
- Окраска головки с шайбой выполнена методом порошкового напыления. Cтандарт RAL поможет безошибочно подобрать саморезы под цвет кровельных материалов.
- Улучшенная геометрия сверла обеспечивает быстроту и легкость сверления в черепице и листовых кровельных материалах
- Цинковое покрытие надежно защищает от коррозии