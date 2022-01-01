Саморезы кровельные ЗУБР 4-300310-55-025-9003, 25x5.5 мм

Описание:

Преимущества:

Прокладка EPDM сохраняет свои свойства при частых изменениях нагрузок, температуры и воздействии УФ излучения

Окраска головки с шайбой выполнена методом порошкового напыления. Cтандарт RAL поможет безошибочно подобрать саморезы под цвет кровельных материалов.

Улучшенная геометрия сверла обеспечивает быстроту и легкость сверления в черепице и листовых кровельных материалах

Цинковое покрытие надежно защищает от коррозии

Кровельные саморезы изготовлены из стального прутка с высоким содержанием углерода. Контроль за геометрией самореза начинается с калибровки прутка и заканчивается тщательной проверкой размеров готового изделия. Для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке (металлическим конструкциям)