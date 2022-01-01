Самовсасывающие насосы для загрязненной воды Calpeda A40-110B/A
Арт. rutector_100369700
Характеристики
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Производитель
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Самовсасывающий насос для загрязненной воды Calpeda A40-110B/A применяется для дренажа ванн, бассейнов, канав, для забора воды из каналов, рек, озер, для откачки дренажной воды из затопленных помещений, колодцев и септиков (не содержащих крупные взвешенные частицы). Насосные агрегаты типа A - моноблочные самовсасывающие центробежные насосы с открытым рабочим колесом. В корпусе насоса установлен обратный клапан, предотвращающий обратное течение жидкости при отключении насоса и обеспечивающий повторное самовсасывание при каждом последующем включении. Корпус насоса и рабочее колесо выполнены из чугуна, вал из нержавеющей стали. Насосы способны перекачивать воду с температурой до 90 °С. Особенности и преимущества:
- Самовсасывающий центробежный насос.
- Обратный клапан встроен в корпус.
- Перекачивает воду с частицами до 10 мм.
- Рабочее колесо чугун.
- Насос;
- Инструкция по эксплуатации;
- Упаковка.