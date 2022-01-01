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Самовсасывающие насосы для загрязненной воды Calpeda A50-125A/A
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Поверхностные насосы
    Самовсасывающие насосы для загрязненной воды Calpeda A50-125A/A
    Арт. rutector_100005642
    Самовсасывающие насосы для загрязненной воды Calpeda A50-125A/A

      Самовсасывающие насосы для загрязненной воды Calpeda A50-125A/A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. rutector_100005642

      Характеристики

      Производитель
      		Calpeda
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Самовсасывающие насосы для загрязненной воды Calpeda A50-125A/A применяется для дренажа ванн, бассейнов, канав, для забора воды из каналов, рек, озер, для откачки дренажной воды из затопленных помещений, колодцев и септиков (не содержащих крупные взвешенные частицы). Насосные агрегаты типа A - моноблочные самовсасывающие центробежные насосы с открытым рабочим колесом. В корпусе насоса установлен обратный клапан, предотвращающий обратное течение жидкости при отключении насоса и обеспечивающий повторное самовсасывание при каждом последующем включении. Корпус насоса и рабочее колесо выполнены из чугуна, вал из нержавеющей стали. Насосы способны перекачивать воду с температурой до 90 °С. Особенности и преимущества:
        • Самовсасывающий центробежный насос.
        • Обратный клапан встроен в корпус.
        • Перекачивает воду с частицами до 10 мм.
        • Рабочее колесо чугун.
        Комплектация:
        • Насос;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Упаковка.