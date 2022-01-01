Самовсасывающий центробежный насос.

Обратный клапан встроен в корпус.

Перекачивает воду с частицами до 10 мм.

Рабочее колесо чугун.

Насос;

Инструкция по эксплуатации;

Упаковка.

Самовсасывающие насосы для загрязненной воды Calpeda A50-125A/A применяется для дренажа ванн, бассейнов, канав, для забора воды из каналов, рек, озер, для откачки дренажной воды из затопленных помещений, колодцев и септиков (не содержащих крупные взвешенные частицы). Насосные агрегаты типа A - моноблочные самовсасывающие центробежные насосы с открытым рабочим колесом. В корпусе насоса установлен обратный клапан, предотвращающий обратное течение жидкости при отключении насоса и обеспечивающий повторное самовсасывание при каждом последующем включении. Корпус насоса и рабочее колесо выполнены из чугуна, вал из нержавеющей стали. Насосы способны перекачивать воду с температурой до 90 °С. Особенности и преимущества:Комплектация: