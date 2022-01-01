Самовсасывающий насос Calpeda NGLM-4/A
Арт. rutector_100381792
Характеристики
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Производитель
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Самовсасывающий насос Calpeda NGLM-4/A предназначен для водоснабжения из скважин, колодцев и других источников чистой воды. Применяется для мойки сильной струей воды, полива садового участка. Отличается износостойкостью, низким уровнем шума и надежностью. Благодаря небольшим габаритам насос можно использовать в узких пространствах. Особенности и преимущества:
- Самозаливающийся моноблочный центробежный насос;
- Термозащитное устройство;
- Безопасность и надежность;
- Насос в состоянии поднимать воду с глубины 9 м меньше, чем за 3 минуты;
- Небольшие габариты;
- Встроенный эжектор;
- Корпус Calpeda NGLM 4/A 100381792 изготовлен из чугуна;
- Рабочее колесо из латуни;
- Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2800 об/мин;
- Низкий уровень шума;
- Непрерывный режим эксплуатации.
- Насос;
- Инструкция по эксплуатации;
- Упаковка.