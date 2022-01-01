Самозаливающийся моноблочный центробежный насос;

Термозащитное устройство;

Безопасность и надежность;

Насос в состоянии поднимать воду с глубины 9 м меньше, чем за 3 минуты;

Небольшие габариты;

Встроенный эжектор;

Корпус Calpeda NGLM 4/A 100381792 изготовлен из чугуна;

Рабочее колесо из латуни;

Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2800 об/мин;

Низкий уровень шума;

Непрерывный режим эксплуатации.

Насос;

Инструкция по эксплуатации;

Упаковка.

Самовсасывающий насос Calpeda NGLM-4/A предназначен для водоснабжения из скважин, колодцев и других источников чистой воды. Применяется для мойки сильной струей воды, полива садового участка. Отличается износостойкостью, низким уровнем шума и надежностью. Благодаря небольшим габаритам насос можно использовать в узких пространствах. Особенности и преимущества:Комплектация: