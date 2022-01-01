Самозаливающийся моноблочный центробежный насос;

Термозащитное устройство;

Безопасность и надежность;

Насос в состоянии поднимать воду с глубины 9 м меньше, чем за 3 минуты;

Небольшие габариты;

Встроенный эжектор;

Корпус Calpeda NGXM 3/A 100381824 изготовлен из нержавеющей стали;

Рабочее колесо из латуни;

Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2800 об/мин;

Низкий уровень шума;

Непрерывный режим эксплуатации.

Насос;

Инструкция по эксплуатации;

Упаковка.

Самовсасывающий насос Calpeda NGXM-3/A предназначен для водоснабжения из водоемов, колодцев и скважин. Отличается низким уровнем шума, надежностью и долгим сроком службы. Устанавливается в закрытых помещениях с максимальной температурой воздуха 40°С. Качает чистую воду с глубины 9 метров. Небольшие размеры насоса позволяют его использовать в узких пространствах. Особенности и преимущества:Комплектация: