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Самовсасывающий насос Calpeda NGXM-3/A
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Поверхностные насосы
    Самовсасывающий насос Calpeda NGXM-3/A
    Арт. rutector_100381824
    Самовсасывающий насос Calpeda NGXM-3/A

      Самовсасывающий насос Calpeda NGXM-3/A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. rutector_100381824

      Характеристики

      Производитель
      		Calpeda
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Самовсасывающий насос Calpeda NGXM-3/A предназначен для водоснабжения из водоемов, колодцев и скважин. Отличается низким уровнем шума, надежностью и долгим сроком службы. Устанавливается в закрытых помещениях с максимальной температурой воздуха 40°С. Качает чистую воду с глубины 9 метров. Небольшие размеры насоса позволяют его использовать в узких пространствах. Особенности и преимущества:
        • Самозаливающийся моноблочный центробежный насос;
        • Термозащитное устройство;
        • Безопасность и надежность;
        • Насос в состоянии поднимать воду с глубины 9 м меньше, чем за 3 минуты;
        • Небольшие габариты;
        • Встроенный эжектор;
        • Корпус Calpeda NGXM 3/A 100381824 изготовлен из нержавеющей стали;
        • Рабочее колесо из латуни;
        • Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2800 об/мин;
        • Низкий уровень шума;
        • Непрерывный режим эксплуатации.
        Комплектация:
        • Насос;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Упаковка.