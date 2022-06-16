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Унитаз-компакт SANTEK АЛЬКОР 1WH302196 (косой)
Арт. Ю00000028704
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|360х660х760
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Способ установки
|напольный
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- Унитаз компакт SANTEK АЛЬКОР 1WH302196 – это практичное решение для дома. Он обладает косым выпуском с нижним типом подвода, не требует постоянного обслуживания. Унитаз имеет современный дизайн, который универсален для большинства ванных комнат. Оборудован воронкообразной чашей с системой Антивсплеск, которая предотвращает появление брызг. Материал изготовления – фарфор со специальным антибактериальным покрытием, что обеспечивает гигиеничность оборудования. Также унитаз SANTEK АЛЬКОР 1WH302196 оснащен двумя кнопками слива для полного или частичного опустошения бачка. Такая система позволяет экономнее расходовать воду. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить унитаз Сантек АЛЬКОР 1WH302196 можно с доставкой на дом.
Преимущества унитаза компакт АЛЬКОР 1WH302196
- Универсальный современный дизайн
- Удобство
- Простота обслуживания
- Гигиеничность
- Экономный слив
- Система Антивсплеск
- Комфортное сиденье