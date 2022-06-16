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Унитаз-компакт SANTEK АЛЬКОР 1WH302196 (косой)
4.5
2
8 220 ₽
Унитазы
  • Персональная скидка
Унитаз-компакт SANTEK АЛЬКОР 1WH302196 (косой)
Арт. Ю00000028704
4.5
2
Унитаз-компакт SANTEK АЛЬКОР 1WH302196 (косой)
  • Персональная скидка

Унитаз-компакт SANTEK АЛЬКОР 1WH302196 (косой)

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8 220 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 814 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. Ю00000028704
4.5
2

Характеристики

Производитель
Santek
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
360х660х760
Способ установки
напольный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 220 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 814 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Унитаз компакт SANTEK АЛЬКОР 1WH302196 – это практичное решение для дома. Он обладает косым выпуском с нижним типом подвода, не требует постоянного обслуживания. Унитаз имеет современный дизайн, который универсален для большинства ванных комнат. Оборудован воронкообразной чашей с системой Антивсплеск, которая предотвращает появление брызг. Материал изготовления – фарфор со специальным антибактериальным покрытием, что обеспечивает гигиеничность оборудования. Также унитаз SANTEK АЛЬКОР 1WH302196 оснащен двумя кнопками слива для полного или частичного опустошения бачка. Такая система позволяет экономнее расходовать воду. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить унитаз Сантек АЛЬКОР 1WH302196 можно с доставкой на дом.

    Преимущества унитаза компакт АЛЬКОР 1WH302196

    • Универсальный современный дизайн
    • Удобство
    • Простота обслуживания
    • Гигиеничность
    • Экономный слив
    • Система Антивсплеск
    • Комфортное сиденье