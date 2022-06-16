Унитаз-компакт SANTEK АЛЬКОР 1WH302196 (косой)

Унитаз компакт SANTEK АЛЬКОР 1WH302196 – это практичное решение для дома. Он обладает косым выпуском с нижним типом подвода, не требует постоянного обслуживания. Унитаз имеет современный дизайн, который универсален для большинства ванных комнат. Оборудован воронкообразной чашей с системой Антивсплеск, которая предотвращает появление брызг. Материал изготовления – фарфор со специальным антибактериальным покрытием, что обеспечивает гигиеничность оборудования. Также унитаз SANTEK АЛЬКОР 1WH302196 оснащен двумя кнопками слива для полного или частичного опустошения бачка. Такая система позволяет экономнее расходовать воду. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить унитаз Сантек АЛЬКОР 1WH302196 можно с доставкой на дом.

Преимущества унитаза компакт АЛЬКОР 1WH302196