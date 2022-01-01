Магнитная клемма заземления Сатурн МКЗ-31, 315А

Преимущества

Токопроводная часть выполнена на основе постоянных магнитов

Максимально допустимый сварочный ток этой модели не более 315А

Внутренняя часть полностью состоит из железа

Выполнена из токоизолирующего материала

Магнитная клемма заземления МКЗ-31 «Сатурн» удобна в тех случаях, когда деталь большого размера, отсутствуют края, трубы большого диаметра, котлы или когда по некоторым причинам нет возможности дать заземление. Среди своих аналогов, МКЗ-31 отличается своим небольшим размером (230х60х35) и весом всего в 510 грамм. Тем не менее, свою функцию токопроводности клемма выполняет отлично, крепко примагничиваясь к месту подключения.