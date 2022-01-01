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Магнитная клемма заземления Сатурн МКЗ-31, 315А
1 000 ₽
Клеммы заземления
    Магнитная клемма заземления Сатурн МКЗ-31, 315А
    Арт. X1329215
    Магнитная клемма заземления Сатурн МКЗ-31, 315А
    Магнитная клемма заземления Сатурн МКЗ-31, 315А
      Магнитная клемма заземления Сатурн МКЗ-31, 315А
      Магнитная клемма заземления Сатурн МКЗ-31, 315А

      Магнитная клемма заземления Сатурн МКЗ-31, 315А

      1 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1329215

      Характеристики

      Производитель
      		Сатурн
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип клеммы
      		масса
      Макс. ток, А
      		315
      Все характеристики
      1 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Магнитная клемма заземления МКЗ-31 «Сатурн» удобна в тех случаях, когда деталь большого размера, отсутствуют края, трубы большого диаметра, котлы или когда по некоторым причинам нет возможности дать заземление. Среди своих аналогов, МКЗ-31 отличается своим небольшим размером (230х60х35) и весом всего в 510 грамм. Тем не менее, свою функцию токопроводности клемма выполняет отлично, крепко примагничиваясь к месту подключения.

        Преимущества

        • Токопроводная часть выполнена на основе постоянных магнитов
        • Максимально допустимый сварочный ток этой модели не более 315А
        • Внутренняя часть полностью состоит из железа
        • Выполнена из токоизолирующего материала