Магнитная клемма заземления Сатурн МКЗ-31, 315А
Арт. X1329215
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип клеммы
|масса
|
Макс. ток, А
|315
- Магнитная клемма заземления МКЗ-31 «Сатурн» удобна в тех случаях, когда деталь большого размера, отсутствуют края, трубы большого диаметра, котлы или когда по некоторым причинам нет возможности дать заземление. Среди своих аналогов, МКЗ-31 отличается своим небольшим размером (230х60х35) и весом всего в 510 грамм. Тем не менее, свою функцию токопроводности клемма выполняет отлично, крепко примагничиваясь к месту подключения.
Преимущества
- Токопроводная часть выполнена на основе постоянных магнитов
- Максимально допустимый сварочный ток этой модели не более 315А
- Внутренняя часть полностью состоит из железа
- Выполнена из токоизолирующего материала