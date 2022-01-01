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Клемма заземления Сатурн ПРОФИ КЗ-25, 250А
530 ₽
Клеммы заземления
    Клемма заземления Сатурн ПРОФИ КЗ-25, 250А
    Арт. О00000034885
    Клемма заземления Сатурн ПРОФИ КЗ-25, 250А
    Клемма заземления Сатурн ПРОФИ КЗ-25, 250А
      Клемма заземления Сатурн ПРОФИ КЗ-25, 250А
      Клемма заземления Сатурн ПРОФИ КЗ-25, 250А

      Клемма заземления Сатурн ПРОФИ КЗ-25, 250А

      530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034885

      Характеристики

      Производитель
      		Сатурн
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип клеммы
      		масса
      Макс. ток, А
      		250
      Все характеристики
      530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клемма заземления КЗ-25 "Сатурн-Профи" используется для соединения нулевого провода к свариваемому изделию. Идеально подходит для комплектации профессиональных и бытовых сварочных аппаратов.

        Преимущества

        • Клемма обеспечивает надежный и плотный контакт, что важно для легкого поджига дуги, стабильности ее характеристик
        • Изготовлена из материала повышенной электропроводности (Латунь ЛС-59) и оснащена мощной пружиной