Клемма заземления Сатурн ПРОФИ КЗ-25, 250А
Арт. О00000034885
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип клеммы
|масса
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Макс. ток, А
|250
- Клемма заземления КЗ-25 "Сатурн-Профи" используется для соединения нулевого провода к свариваемому изделию. Идеально подходит для комплектации профессиональных и бытовых сварочных аппаратов.
Преимущества
- Клемма обеспечивает надежный и плотный контакт, что важно для легкого поджига дуги, стабильности ее характеристик
- Изготовлена из материала повышенной электропроводности (Латунь ЛС-59) и оснащена мощной пружиной