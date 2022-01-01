Клемма заземления Сатурн ПРОФИ КЗ-25, 250А

Преимущества

Клемма обеспечивает надежный и плотный контакт, что важно для легкого поджига дуги, стабильности ее характеристик

Изготовлена из материала повышенной электропроводности (Латунь ЛС-59) и оснащена мощной пружиной

Клемма заземления КЗ-25 "Сатурн-Профи" используется для соединения нулевого провода к свариваемому изделию. Идеально подходит для комплектации профессиональных и бытовых сварочных аппаратов.