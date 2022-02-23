Сцепка для ездового модуля СКО. 04. 1146
Арт. X190394213
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|сцепка
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Количество предметов, шт
|1
- Сцепка, от производителя высококачественной садовой техники и навесного оборудования у ней, компании Кадви, предназначена для присоединения пахотно-ездового модуля на мотоблоки серии Угра, с помощью которого значительно расширяются возможности агрегата.
Преимущества
- Качество
- Длительный срок эксплуатации