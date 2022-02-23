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Сцепка для ездового модуля СКО. 04. 1146
5.0
2
Найти аналог
Сцепки
    Сцепка для ездового модуля СКО. 04. 1146
    Арт. X190394213
    5.0
    2
    Сцепка для ездового модуля СКО. 04. 1146

      Сцепка для ездового модуля СКО. 04. 1146

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394213
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Кадви
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		сцепка
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сцепка, от производителя высококачественной садовой техники и навесного оборудования у ней, компании Кадви, предназначена для присоединения пахотно-ездового модуля на мотоблоки серии Угра, с помощью которого значительно расширяются возможности агрегата.

        Преимущества

        • Качество
        • Длительный срок эксплуатации