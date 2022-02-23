Сцепка для ездового модуля СКО. 04. 1146

Преимущества

Качество

Длительный срок эксплуатации

Сцепка, от производителя высококачественной садовой техники и навесного оборудования у ней, компании Кадви, предназначена для присоединения пахотно-ездового модуля на мотоблоки серии Угра, с помощью которого значительно расширяются возможности агрегата.