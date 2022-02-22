Сцепка к мотоблоку Montana СЦ 120.320.4

Преимущества

Ширина - 120 мм

Длина - 320 мм

Масса - 4.08 кг

Сцепка универсальная СЦ 120.320.4 PATRIOT 490001937 подходит для мотоблоков PATRIOT. Применяется для жесткого и надежного присоединения навесного оборудования (плуга, окучника, картофелевыкапывателя). При необходимости сцепку легко снять.