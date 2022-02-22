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Сцепка к мотоблоку Montana СЦ 120.320.4
5.0
2
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Сцепки
    Сцепка к мотоблоку Montana СЦ 120.320.4
    Арт. X190394180
    5.0
    2
    Сцепка к мотоблоку Montana СЦ 120.320.4
    Сцепка к мотоблоку Montana СЦ 120.320.4
    Сцепка к мотоблоку Montana СЦ 120.320.4
      Сцепка к мотоблоку Montana СЦ 120.320.4
      Сцепка к мотоблоку Montana СЦ 120.320.4
      Сцепка к мотоблоку Montana СЦ 120.320.4

      Сцепка к мотоблоку Montana СЦ 120.320.4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394180
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип навесного оборудования
      		сцепка
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сцепка универсальная СЦ 120.320.4 PATRIOT 490001937 подходит для мотоблоков PATRIOT. Применяется для жесткого и надежного присоединения навесного оборудования (плуга, окучника, картофелевыкапывателя). При необходимости сцепку легко снять.

        Преимущества

        • Ширина - 120 мм
        • Длина - 320 мм
        • Масса - 4.08 кг