Сцепка к мотоблоку Montana СЦ 120.320.4
Арт. X190394180
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип навесного оборудования
|сцепка
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Количество предметов, шт
|1
- Сцепка универсальная СЦ 120.320.4 PATRIOT 490001937 подходит для мотоблоков PATRIOT. Применяется для жесткого и надежного присоединения навесного оборудования (плуга, окучника, картофелевыкапывателя). При необходимости сцепку легко снять.
Преимущества
- Ширина - 120 мм
- Длина - 320 мм
- Масса - 4.08 кг