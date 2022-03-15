Поворотная сцепка в сборе ССУ 90.300.16 (для МБ Ока, Каскад, Нева)
Арт. X190394293
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|сцепка
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Количество предметов, шт
|1
Сцепка для для мотоблока ССУ 90.300.16 используется в качестве крепежного устройства для установки и соединения навесных инструментов на мотоблоки. Сцепка для для МБ ССУ 90.300.16 изготовлена из стали, и отличается постоянством, устойчивостью и наличием антикоррозийных свойств, что позволяет применять ее длительное время с самым разным оборудованием, например окучниками, плугами, картофелевыкапывателями и фрезами.
Преимущества поворотной сцепки ССУ 90.300.16:
- Прочность;
- Фундаментальность;
- Нержавление;
- Надежность.
Комплектация:
- Сцепка поворотная;
- Упаковка.