Поворотная сцепка в сборе ССУ 90.300.16 (для МБ Ока, Каскад, Нева)

Сцепка для для мотоблока ССУ 90.300.16 используется в качестве крепежного устройства для установки и соединения навесных инструментов на мотоблоки. Сцепка для для МБ ССУ 90.300.16 изготовлена из стали, и отличается постоянством, устойчивостью и наличием антикоррозийных свойств, что позволяет применять ее длительное время с самым разным оборудованием, например окучниками, плугами, картофелевыкапывателями и фрезами.

Преимущества поворотной сцепки ССУ 90.300.16:

Прочность;

Фундаментальность;

Нержавление;

Надежность.

Комплектация: