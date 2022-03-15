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Поворотная сцепка в сборе ССУ 90.300.16 (для МБ Ока, Каскад, Нева)
5.0
2
1 410 ₽
Сцепки
    Поворотная сцепка в сборе ССУ 90.300.16 (для МБ Ока, Каскад, Нева)
    Арт. X190394293
    5.0
    2
    Поворотная сцепка в сборе ССУ 90.300.16 (для МБ Ока, Каскад, Нева)

      Поворотная сцепка в сборе ССУ 90.300.16 (для МБ Ока, Каскад, Нева)

      1 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X190394293
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		сцепка
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      1 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Сцепка для для мотоблока ССУ 90.300.16 используется в качестве крепежного устройства для установки и соединения навесных инструментов на мотоблоки. Сцепка для для МБ ССУ 90.300.16 изготовлена из стали, и отличается постоянством, устойчивостью и наличием антикоррозийных свойств, что позволяет применять ее длительное время с самым разным оборудованием, например окучниками, плугами, картофелевыкапывателями и фрезами.

        Преимущества поворотной сцепки ССУ 90.300.16:

        • Прочность;
        • Фундаментальность;
        • Нержавление;
        • Надежность.

        Комплектация:

        • Сцепка поворотная;
        • Упаковка.