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Сцепка-переходник универсальная СУ-2 для мотоблоков МТЗ Беларус, Агро, Мотор Сич
810 ₽
Сцепки
    Сцепка-переходник универсальная СУ-2 для мотоблоков МТЗ Беларус, Агро, Мотор Сич
    Арт. О00000031314
    Сцепка-переходник универсальная СУ-2 для мотоблоков МТЗ Беларус, Агро, Мотор Сич

      Сцепка-переходник универсальная СУ-2 для мотоблоков МТЗ Беларус, Агро, Мотор Сич

      810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031314

      Характеристики

      Производитель
      		Motor Sich
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип навесного оборудования
      		сцепка
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сцепка универсальная СУ-2, которая соединит агрегаты (плуг, окучник, картофелевыкапыватель) и поможет сделать их точную настройку для эффективной работы мотоблока. Настройка возможна в трех плоскостях.

        Преимущества

        • Благодаря сцепке эффективность, универсальность и функциональность мотоблока увеличивается в несколько раз
        • Надежное крепление сцепки прочно фиксирует дополнительное оборудование к мотоблоку
        • Винтовая конструкция сцепки позволяет производить регулировку угла атаки в 3-х плоскостях
        • Процесс установки навесного оборудования на мотоблок при помощи сцепки достаточно легкий
        • На сцепке имеются специальные кронштейны, один из них предназначен для фиксации дополнительного оборудования, а другой крепится в гнезде мотоблока