Сцепка-переходник универсальная СУ-2 для мотоблоков МТЗ Беларус, Агро, Мотор Сич
Арт. О00000031314
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Беларусь
|
Родина бренда
|Беларусь
|
Тип навесного оборудования
|сцепка
|
Количество предметов, шт
|1
- Сцепка универсальная СУ-2, которая соединит агрегаты (плуг, окучник, картофелевыкапыватель) и поможет сделать их точную настройку для эффективной работы мотоблока. Настройка возможна в трех плоскостях.
Преимущества
- Благодаря сцепке эффективность, универсальность и функциональность мотоблока увеличивается в несколько раз
- Надежное крепление сцепки прочно фиксирует дополнительное оборудование к мотоблоку
- Винтовая конструкция сцепки позволяет производить регулировку угла атаки в 3-х плоскостях
- Процесс установки навесного оборудования на мотоблок при помощи сцепки достаточно легкий
- На сцепке имеются специальные кронштейны, один из них предназначен для фиксации дополнительного оборудования, а другой крепится в гнезде мотоблока