Сцепка-переходник универсальная СУ-2 для мотоблоков МТЗ Беларус, Агро, Мотор Сич

Преимущества

Благодаря сцепке эффективность, универсальность и функциональность мотоблока увеличивается в несколько раз

Надежное крепление сцепки прочно фиксирует дополнительное оборудование к мотоблоку

Винтовая конструкция сцепки позволяет производить регулировку угла атаки в 3-х плоскостях

Процесс установки навесного оборудования на мотоблок при помощи сцепки достаточно легкий

На сцепке имеются специальные кронштейны, один из них предназначен для фиксации дополнительного оборудования, а другой крепится в гнезде мотоблока

Сцепка универсальная СУ-2, которая соединит агрегаты (плуг, окучник, картофелевыкапыватель) и поможет сделать их точную настройку для эффективной работы мотоблока. Настройка возможна в трех плоскостях.