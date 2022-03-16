Сцепка Pubert Primo 24.55.30.00.00 (3 регулировки)
Арт. X190394322
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|сцепка
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Количество предметов, шт
|1
- Данная модель применяется для оснащения вскапывателем, окучником или плугом. Подходит для установки на мотокультиваторы: Pubert (Compact, Eco, Elite, Primo, Promo), Caiman (Compact, Eco, Elite, Primo, Promo), Husqvarna (T 50 RS, T 560 RS, TF 334).
Преимущества
- Сцепка выполнена из высококачественной стали, которая продлевает срок службы изделия, а так же проста в установке
- Имеется три типа регулирования
- С помощью первых двух типов регулируется угол захвата в двух плоскостях, третий тип определяет глубину обработки земли