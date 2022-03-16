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Сцепка Pubert Primo 24.55.30.00.00 (3 регулировки)
5.0
2
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Сцепки
    Сцепка Pubert Primo 24.55.30.00.00 (3 регулировки)
    Арт. X190394322
    5.0
    2
    Сцепка Pubert Primo 24.55.30.00.00 (3 регулировки)

      Сцепка Pubert Primo 24.55.30.00.00 (3 регулировки)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394322
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Pubert
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		сцепка
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Данная модель применяется для оснащения вскапывателем, окучником или плугом. Подходит для установки на мотокультиваторы: Pubert (Compact, Eco, Elite, Primo, Promo), Caiman (Compact, Eco, Elite, Primo, Promo), Husqvarna (T 50 RS, T 560 RS, TF 334).

        Преимущества

        • Сцепка выполнена из высококачественной стали, которая продлевает срок службы изделия, а так же проста в установке
        • Имеется три типа регулирования
        • С помощью первых двух типов регулируется угол захвата в двух плоскостях, третий тип определяет глубину обработки земли