Сцепка Pubert Primo 24.55.30.00.00 (3 регулировки)

Преимущества

Сцепка выполнена из высококачественной стали, которая продлевает срок службы изделия, а так же проста в установке

Имеется три типа регулирования

С помощью первых двух типов регулируется угол захвата в двух плоскостях, третий тип определяет глубину обработки земли

Данная модель применяется для оснащения вскапывателем, окучником или плугом. Подходит для установки на мотокультиваторы: Pubert (Compact, Eco, Elite, Primo, Promo), Caiman (Compact, Eco, Elite, Primo, Promo), Husqvarna (T 50 RS, T 560 RS, TF 334).