Сцепка универсальная H 106500000

Преимущества

Высота присоединительной скобы мотоблока 90 мм;

Высота присоединительной скобы сцепки 92 мм;

Количество штырей для закрепления скобы сцепки к скобе мотоблока 2 шт.;

Регулировка продольного угла захвата ±20 град.;

Регулировка поперечного угла захвата ±27.5 град.;

Предусмотрена регулировка глубины обработки;

Вес 3.7 кг.

Универсальная сцепка Н ВРМЗ 01.06.50.00.00 подходит для работы с мотоблоками НЕВА МБ-2Б-6.0; МБ-2Б-6.0 intec; МБ-2Б-6.5; МБ-2Б-7.5; МБ-2К-7.5; МБ-2Н-5.5; МБ-2С-6.0; МБ-2С-7.0; КАСКАД Б6-08-01; МБ6-08-04-01; МБ61-22-02-01; МБ61-22-04-01; МБ61-23-02-01; МБ61-23-04-01; МБ61-25-02-01; МБ61-25-04-01; ОКА МБ-1Д1М1; МБ-1Д1М10; МБ-1Д1М11; МБ-1Д1М13; МБ-1Д1М14; МБ-1Д1М15; МБ-1Д1М7; МБ-1Д3М1. С помощью сцепки на мотоблок крепится навесное оборудование.Сцепляется со скобой мотоблока при помощи специальных штырей, поставляемых с мотоблоком. Сцепка позволяет регулировать угол захвата в двух плоскостях, а также предусмотрена регулировка глубины обработки. Сцепка поставляется отдельно, либо в сборе с некоторыми моделями плугов.