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Сцепка универсальная H 106500000
5.0
1
Найти аналог
Навесное оборудование
    Сцепка универсальная H 106500000
    Арт. X19092168
    5.0
    1
    Сцепка универсальная H 106500000

      Сцепка универсальная H 106500000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19092168
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		ВРМЗ
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальная сцепка Н ВРМЗ 01.06.50.00.00 подходит для работы с мотоблоками НЕВА МБ-2Б-6.0; МБ-2Б-6.0 intec; МБ-2Б-6.5; МБ-2Б-7.5; МБ-2К-7.5; МБ-2Н-5.5; МБ-2С-6.0; МБ-2С-7.0; КАСКАД Б6-08-01; МБ6-08-04-01; МБ61-22-02-01; МБ61-22-04-01; МБ61-23-02-01; МБ61-23-04-01; МБ61-25-02-01; МБ61-25-04-01; ОКА МБ-1Д1М1; МБ-1Д1М10; МБ-1Д1М11; МБ-1Д1М13; МБ-1Д1М14; МБ-1Д1М15; МБ-1Д1М7; МБ-1Д3М1. С помощью сцепки на мотоблок крепится навесное оборудование.
        Сцепляется со скобой мотоблока при помощи специальных штырей, поставляемых с мотоблоком. Сцепка позволяет регулировать угол захвата в двух плоскостях, а также предусмотрена регулировка глубины обработки. Сцепка поставляется отдельно, либо в сборе с некоторыми моделями плугов.

        Преимущества

        • Высота присоединительной скобы мотоблока 90 мм;
        • Высота присоединительной скобы сцепки 92 мм;
        • Количество штырей для закрепления скобы сцепки к скобе мотоблока 2 шт.;
        • Регулировка продольного угла захвата ±20 град.;
        • Регулировка поперечного угла захвата ±27.5 град.;
        • Предусмотрена регулировка глубины обработки;
        • Вес 3.7 кг.