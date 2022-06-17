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Универсальная регулируемая сцепка Huter (для GMC, MK)
5.0
2
Найти аналог
Сцепки
    Универсальная регулируемая сцепка Huter (для GMC, MK)
    Арт. О00000013662
    5.0
    2
    Универсальная регулируемая сцепка Huter (для GMC, MK)
    Универсальная регулируемая сцепка Huter (для GMC, MK)
      Универсальная регулируемая сцепка Huter (для GMC, MK)
      Универсальная регулируемая сцепка Huter (для GMC, MK)

      Универсальная регулируемая сцепка Huter (для GMC, MK)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013662
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип навесного оборудования
      		сцепка
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • цепка универсальная регулируемая для мотоблоков и культиваторов Huter 71/3/66 совместима практически с любыми видами мотоблоков и сельскохозяйственных машин.

        Преимущества

        • Регулировка позволяют точно настроить угол и высоту обработки земли, что делает возможным использовать сцепку практически со всеми видами навесного оборудования и техникой любых брендов
        • Надежность