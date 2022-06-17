Универсальная регулируемая сцепка Huter (для GMC, MK)
Арт. О00000013662
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип навесного оборудования
|сцепка
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Количество предметов, шт
|1
- цепка универсальная регулируемая для мотоблоков и культиваторов Huter 71/3/66 совместима практически с любыми видами мотоблоков и сельскохозяйственных машин.
Преимущества
- Регулировка позволяют точно настроить угол и высоту обработки земли, что делает возможным использовать сцепку практически со всеми видами навесного оборудования и техникой любых брендов
- Надежность