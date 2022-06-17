Универсальная регулируемая сцепка Huter (для GMC, MK)

Преимущества

Регулировка позволяют точно настроить угол и высоту обработки земли, что делает возможным использовать сцепку практически со всеми видами навесного оборудования и техникой любых брендов

Надежность

цепка универсальная регулируемая для мотоблоков и культиваторов Huter 71/3/66 совместима практически с любыми видами мотоблоков и сельскохозяйственных машин.