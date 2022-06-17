Универсальная регулируемая сцепка Стандарт 010536 (для мотоблоков Целина, Нева, Ока)
Арт. О00000012035
Универсальная регулируемая сцепка Стандарт 010536 (для мотоблоков Целина, Нева, Ока)
Арт. О00000012035
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|сцепка
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Количество предметов, шт
|1
- Сцепка универсальная регулируемая СТАНДАРТ 2019 010536 к мотоблокам Нева, Каскад, Ока, Луч, Целина, Forza.
Преимущества
- Длина - 120 мм
- Высота - 273 мм