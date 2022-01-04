Счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (малогабаритный, без накидной гайки, без термокорректора)

Газовый счетчик СГБМ 1,6 Бетар – это полезный бытовой прибор, который позволяет контролировать потребление газа в доме или квартире. Данная модель обладает пропускной способностью 1,6 м³ в час и работает при температуре воздуха от -10° до +50°С. Прибор изготовлен из латуни и нержавеющей стали, поэтому устойчив к механическому воздействию. Счетчик газа СГБМ 1 6 Бетар можно устанавливать как в горизонтальном, так и вертикальном положении. Он оснащен удобным дисплеем, отображающим текущее количество расходуемого газа. К тому же, он не требует частого сервиса (проверка оборудования должна производиться раз в 12 лет).

Преимущества

Компактный

Бесшумный

Ударопрочный

Простой в установке и обслуживании

Комплектация