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Счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (малогабаритный, без накидной гайки, без термокорректора)
4.3
7
2 870 ₽
Счетчики газа
    Счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (малогабаритный, без накидной гайки, без термокорректора)
    Арт. X1699224
    4.3
    7
    Счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (малогабаритный, без накидной гайки, без термокорректора)

      Счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (малогабаритный, без накидной гайки, без термокорректора)

      2 870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1699224
      4.3
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Бетар
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Счетный механизм
      		электронный
      Назначение
      		бытовой, коммунальный
      Все характеристики
      2 870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовый счетчик СГБМ 1,6 Бетар – это полезный бытовой прибор, который позволяет контролировать потребление газа в доме или квартире. Данная модель обладает пропускной способностью 1,6 м³ в час и работает при температуре воздуха от -10° до +50°С. Прибор изготовлен из латуни и нержавеющей стали, поэтому устойчив к механическому воздействию. Счетчик газа СГБМ 1 6 Бетар можно устанавливать как в горизонтальном, так и вертикальном положении. Он оснащен удобным дисплеем, отображающим текущее количество расходуемого газа. К тому же, он не требует частого сервиса (проверка оборудования должна производиться раз в 12 лет).

        Преимущества

        • Компактный
        • Бесшумный
        • Ударопрочный
        • Простой в установке и обслуживании

        Комплектация

        • Счетчик
        • Тройник
        • Паспорт
        • Упаковка