Счетчик газа Бетар СГБМ-1,6 (малогабаритный, без накидной гайки, без термокорректора)
Арт. X1699224
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Счетный механизм
|электронный
|
Назначение
|бытовой, коммунальный
С этим товаром смотрят
- Газовый счетчик СГБМ 1,6 Бетар – это полезный бытовой прибор, который позволяет контролировать потребление газа в доме или квартире. Данная модель обладает пропускной способностью 1,6 м³ в час и работает при температуре воздуха от -10° до +50°С. Прибор изготовлен из латуни и нержавеющей стали, поэтому устойчив к механическому воздействию. Счетчик газа СГБМ 1 6 Бетар можно устанавливать как в горизонтальном, так и вертикальном положении. Он оснащен удобным дисплеем, отображающим текущее количество расходуемого газа. К тому же, он не требует частого сервиса (проверка оборудования должна производиться раз в 12 лет).
Преимущества
- Компактный
- Бесшумный
- Ударопрочный
- Простой в установке и обслуживании
Комплектация
- Счетчик
- Тройник
- Паспорт
- Упаковка