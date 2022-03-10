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Счетчик газа Бетар СГБМ-3.2 (тройник без н. гайки)
5.0
2
Найти аналог
Счетчики газа
    Счетчик газа Бетар СГБМ-3.2 (тройник без н. гайки)
    Арт. X1699295
    5.0
    2
    Счетчик газа Бетар СГБМ-3.2 (тройник без н. гайки)
    Счетчик газа Бетар СГБМ-3.2 (тройник без н. гайки)
    Счетчик газа Бетар СГБМ-3.2 (тройник без н. гайки)
    Счетчик газа Бетар СГБМ-3.2 (тройник без н. гайки)
    Счетчик газа Бетар СГБМ-3.2 (тройник без н. гайки)
    Счетчик газа Бетар СГБМ-3.2 (тройник без н. гайки)
    Счетчик газа Бетар СГБМ-3.2 (тройник без н. гайки)
    Счетчик газа Бетар СГБМ-3.2 (тройник без н. гайки)
    Счетчик газа Бетар СГБМ-3.2 (тройник без н. гайки)
    Счетчик газа Бетар СГБМ-3.2 (тройник без н. гайки)
    Счетчик газа Бетар СГБМ-3.2 (тройник без н. гайки)
    Счетчик газа Бетар СГБМ-3.2 (тройник без н. гайки)

    Счетчик газа Бетар СГБМ-3.2 (тройник без н. гайки)

    Найти аналог
    Нет в наличии
    6 лет гарантии
    Арт. X1699295
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Бетар
    Габариты, мм
    		70х88х76
    Счетный механизм
    		электронный
    Назначение
    		бытовой, коммунальный
    Типоразмер счетчика
    		G3.2
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    6 лет гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Малогабаритный счётчик марки СГБМ-3.2 предназначен для измерения и учёта потребляемого газа в бытовых условиях. Он позволяет измерять этот параметр и передавать в базу контролирующей организации. Его конструкция позволяет проводить измерения до 3,2 кубических метров газовой смеси в течение часа, при допустимом рабочем давлении не более 5,0 кПа.

      Преимущества

      • Отсутствие вращающихся деталей позволяет ему работать практически бесшумно
      • Включение в газовую систему допускается в обоих направлениях
      • Обладает высокой надёжностью и стабильностью работы
      • Совпадение гарантийного срока с межпроверочным интервалом упрощает обслуживание