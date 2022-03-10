Счетчик газа Бетар СГБМ-3.2 (тройник без н. гайки)

Преимущества

Отсутствие вращающихся деталей позволяет ему работать практически бесшумно

Включение в газовую систему допускается в обоих направлениях

Обладает высокой надёжностью и стабильностью работы

Совпадение гарантийного срока с межпроверочным интервалом упрощает обслуживание

Малогабаритный счётчик марки СГБМ-3.2 предназначен для измерения и учёта потребляемого газа в бытовых условиях. Он позволяет измерять этот параметр и передавать в базу контролирующей организации. Его конструкция позволяет проводить измерения до 3,2 кубических метров газовой смеси в течение часа, при допустимом рабочем давлении не более 5,0 кПа.