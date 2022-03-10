Счетчик газа Бетар СГБМ-3.2 (тройник без н. гайки)
Арт. X1699295
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|70х88х76
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Счетный механизм
|электронный
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Назначение
|бытовой, коммунальный
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Типоразмер счетчика
|G3.2
- Малогабаритный счётчик марки СГБМ-3.2 предназначен для измерения и учёта потребляемого газа в бытовых условиях. Он позволяет измерять этот параметр и передавать в базу контролирующей организации. Его конструкция позволяет проводить измерения до 3,2 кубических метров газовой смеси в течение часа, при допустимом рабочем давлении не более 5,0 кПа.
Преимущества
- Отсутствие вращающихся деталей позволяет ему работать практически бесшумно
- Включение в газовую систему допускается в обоих направлениях
- Обладает высокой надёжностью и стабильностью работы
- Совпадение гарантийного срока с межпроверочным интервалом упрощает обслуживание