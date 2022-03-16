Счетчик газа Гранд G4 (3/4")
Арт. X1699275
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Счетный механизм
|электронный
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Назначение
|бытовой, для дома, для квартиры
- Газовый счетчик Гранд 4 выпускается на предприятии ГК «Турбулентность-ДОН» в городе Ростов-на-Дону. Он пришел на смену устаревшим механическим измерительным приборам отечественного производства и получил большую популярность как среди газовых мастеров, так и у обычных потребителей.
Преимущества
- Энергонезависимая память
- Уменьшены размер и масса счетчика
- Повышена устойчивость к работе на загрязненной среде
- Повышена стабильность работы при низком давлениив газопроводе
- Компактность прибора обусловлена использованием струйного метода, позволяет сделать прибор с небольшими габаритными размерами
- Отсутствие движущихся механических частей и высокая надежность ввиду этого, так же обусловлено выбранным струйным методом учета объема потребления газа
- Простота монтажа (не требует газосварочных работ) позволит вам быстро и экономично заменить старый прибор учета
- Монтаж счетчика можно произвести в любом удобном для клиента положении, в вертикальном или горизонтальном