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Малогабаритный счетчик газа Гранд 4 (3/4")
1.0
2
3 430 ₽
Счетчики газа
  • Персональная скидка
Малогабаритный счетчик газа Гранд 4 (3/4")
Арт. X16992747
1.0
2
Малогабаритный счетчик газа Гранд 4 (3/4")
  • Персональная скидка

Малогабаритный счетчик газа Гранд 4 (3/4")

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3 430 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X16992747
1.0
2

Характеристики

Производитель
Гранд
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Счетный механизм
электронный
Назначение
бытовой, для дома, для квартиры
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 430 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Счетчик газа Гранд 4 предназначен для измерений объема природного газа по ГОСТ 5542 или паров сжиженного газа по ГОСТ 20448, а также других неагрессивных газов при учете потребления газа индивидуальными потребителями. Счетчик газа Гранд 4 ведет учет потока метана и природного газа, используемого бытовыми приборами расходом до 4 м3/час. Оптимален для квартиры и частного дома. Счетчик газа Гранд 4 прошел сертификацию в полном соответствии с действующим законодательством России. Он допущены к использованию на объектах промышленности и коммунхоза.

    Преимущества

    • Энергонезависимая память
    • Уменьшены размер и масса счетчика
    • Повышена устойчивость к работе на загрязненной среде
    • Повышена стабильность работы при низком давлениив газопроводе
    • Компактность прибора обусловлена использованием струйного метода, позволяет сделать прибор с небольшими габаритными размерами
    • Отсутствие движущихся механических частей и высокая надежность ввиду этого, так же обусловлено выбранным струйным методом учета объема потребления газа
    • Простота монтажа (не требует газосварочных работ) позволит вам быстро и экономично заменить старый прибор учета
    • Монтаж счетчика можно произвести в любом удобном для клиента положении, в вертикальном или горизонтальном
    • Предприятием изготовителем предоставляется длительная гарантия сроком на 12 лет