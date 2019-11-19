Малогабаритный счетчик газа Гранд 4 (3/4")

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Цена действительна при оформлении заказа физическим лицом на сайте, при осуществлении оплаты
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Счетчик газа Гранд 4 предназначен для измерений объема природного газа по ГОСТ 5542 или паров сжиженного газа по ГОСТ 20448, а также других неагрессивных газов при учете потребления газа индивидуальными потребителями. Счетчик газа Гранд 4 ведет учет потока метана и природного газа, используемого бытовыми приборами расходом до 4 м3/час. Оптимален для квартиры и частного дома. Счетчик газа Гранд 4 прошел сертификацию в полном соответствии с действующим законодательством России. Он допущены к использованию на объектах промышленности и коммунхоза.
Преимущества
Энергонезависимая память
Уменьшены размер и масса счетчика
Повышена устойчивость к работе на загрязненной среде
Повышена стабильность работы при низком давлениив газопроводе
Компактность прибора обусловлена использованием струйного метода, позволяет сделать прибор с небольшими габаритными размерами
Отсутствие движущихся механических частей и высокая надежность ввиду этого, так же обусловлено выбранным струйным методом учета объема потребления газа
Простота монтажа (не требует газосварочных работ) позволит вам быстро и экономично заменить старый прибор учета
Монтаж счетчика можно произвести в любом удобном для клиента положении, в вертикальном или горизонтальном
Предприятием изготовителем предоставляется длительная гарантия сроком на 12 лет