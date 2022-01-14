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Счетчик газа Тайпит Вектор-Т G4 правый
5.0
1
Найти аналог
Счетчики газа
    Счетчик газа Тайпит Вектор-Т G4 правый
    Арт. X1699267
    5.0
    1
    Счетчик газа Тайпит Вектор-Т G4 правый

      Счетчик газа Тайпит Вектор-Т G4 правый

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1699267
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Тайпит
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Счетный механизм
      		электронный
      Назначение
      		бытовой, коммунальный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовый счетчик ВЕКТОР-Т G4 с электронным отсчетным устройством с функцией коррекции объема газа по температуре и введенному избыточному давлению. Счетчик применяется в коммунально-бытовом секторе, а также в различных в технологических процессах.

        Преимущества

        • Удобство подключения. В зависимости от подвода газа, направление потока газа может проходить слева направо и справа налево
        • Надежность. Корпус покрыт антикоррозионной порошковой полимерной краской, соединительный пояс выполнен из выполнен из нержавеющей стали
        • Долговечность. Измерительный механизм изготовлен из современных высококачественных материалов, позволяющих обеспечить малую потерю давления, низкий уровень шума и минимальный износ подвижных и трущихся деталей
        • Измерительные механизмы счетчиков оснащены устройством, препятствующим обратному ходу отсчетного устройства (стопор обратного хода)