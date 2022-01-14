Счетчик газа Тайпит Вектор-Т G4 правый

Преимущества

Удобство подключения. В зависимости от подвода газа, направление потока газа может проходить слева направо и справа налево

Надежность. Корпус покрыт антикоррозионной порошковой полимерной краской, соединительный пояс выполнен из выполнен из нержавеющей стали

Долговечность. Измерительный механизм изготовлен из современных высококачественных материалов, позволяющих обеспечить малую потерю давления, низкий уровень шума и минимальный износ подвижных и трущихся деталей

Измерительные механизмы счетчиков оснащены устройством, препятствующим обратному ходу отсчетного устройства (стопор обратного хода)

Газовый счетчик ВЕКТОР-Т G4 с электронным отсчетным устройством с функцией коррекции объема газа по температуре и введенному избыточному давлению. Счетчик применяется в коммунально-бытовом секторе, а также в различных в технологических процессах.