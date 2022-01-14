Счетчик газа Тайпит Вектор-Т G4 правый
Арт. X1699267
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Счетный механизм
|электронный
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Назначение
|бытовой, коммунальный
- Газовый счетчик ВЕКТОР-Т G4 с электронным отсчетным устройством с функцией коррекции объема газа по температуре и введенному избыточному давлению. Счетчик применяется в коммунально-бытовом секторе, а также в различных в технологических процессах.
Преимущества
- Удобство подключения. В зависимости от подвода газа, направление потока газа может проходить слева направо и справа налево
- Надежность. Корпус покрыт антикоррозионной порошковой полимерной краской, соединительный пояс выполнен из выполнен из нержавеющей стали
- Долговечность. Измерительный механизм изготовлен из современных высококачественных материалов, позволяющих обеспечить малую потерю давления, низкий уровень шума и минимальный износ подвижных и трущихся деталей
- Измерительные механизмы счетчиков оснащены устройством, препятствующим обратному ходу отсчетного устройства (стопор обратного хода)