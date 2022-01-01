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Счетчик горячей воды MINOL ETW Ду15 110мм 70002586
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Счетчики для горячей воды
    Счетчик горячей воды MINOL ETW Ду15 110мм 70002586
    Арт. X1699269
    Счетчик горячей воды MINOL ETW Ду15 110мм 70002586

      Счетчик горячей воды MINOL ETW Ду15 110мм 70002586

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1699269

      Характеристики

      Производитель
      		Minol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал корпуса
      		латунь
      Фланцевое присоединение
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Счетчик Minomess (Minol) - квартирный одноструйный сухоходный счетчик для измерения объема горячей воды. Принцип работы состоит в суммировании числа оборотов крыльчатки, которая вращается под действием протекающей воды. Сухоход представляет собой следующее инженерное решение в разработке счетчиков воды Minol: передача вращения от находящейся в воде крыльчатки на водозащищенный счетный механизм прибора осуществляется посредством магнитной муфты. У одноструйных сухоходных счетчиков вода подается на крыльчатку в виде одной струи.

        Преимущества

        • Одноструйный счетчик с крыльчаткой
        • Восьмиразрядный счетный механизм
        • Установка в горизонтальных и вертикальных трубопроводах
        • Передняя панель поворачивается на 360° для удобства при снятии показаний
        • Водозащищенный механизм (сухоход)
        • При установке минимальны прямые участки трубопровода