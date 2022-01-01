Счетчик горячей воды MINOL ETW Ду15 110мм 70002586
Арт. X1699269
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Материал корпуса
|латунь
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Фланцевое присоединение
|Нет
- Счетчик Minomess (Minol) - квартирный одноструйный сухоходный счетчик для измерения объема горячей воды. Принцип работы состоит в суммировании числа оборотов крыльчатки, которая вращается под действием протекающей воды. Сухоход представляет собой следующее инженерное решение в разработке счетчиков воды Minol: передача вращения от находящейся в воде крыльчатки на водозащищенный счетный механизм прибора осуществляется посредством магнитной муфты. У одноструйных сухоходных счетчиков вода подается на крыльчатку в виде одной струи.
Преимущества
- Одноструйный счетчик с крыльчаткой
- Восьмиразрядный счетный механизм
- Установка в горизонтальных и вертикальных трубопроводах
- Передняя панель поворачивается на 360° для удобства при снятии показаний
- Водозащищенный механизм (сухоход)
- При установке минимальны прямые участки трубопровода