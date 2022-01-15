Счетчик воды Бетар СГВ-20
Арт. X1699228
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Материал корпуса
|пластик, латунь
|
Фланцевое присоединение
|Нет
С этим товаром смотрят
- Для учета расходуемой воды в целях экономии используют водосчетчики Бетар СГВ- 20. Он прост в монтаже и эксплуатации, надежен и снять показания очень легко.Счетчики типа СГВ в силу своей универсальности и применения одинаковых термостойких материалов могут быть использованы для измерения объема, как холодной, так и горячей воды.
Преимущества
- Представленная модель оснащена антимагнитной защитой, за счет которой обеспечивается высокая точность показаний. Конструкция прибора выполнена таким образом, что манипуляция магнитами, напряженность которых не превышает 140 кА/м, невозможна.
- Использование долговечных термостойких материалов в производстве.
- Крупная индикация показаний