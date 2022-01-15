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Счетчик воды Бетар СГВ-20
3.5
2
1 420 ₽
1 640 ₽
Счетчики для горячей воды
    Счетчик воды Бетар СГВ-20
    Арт. X1699228
    3.5
    2
    Счетчик воды Бетар СГВ-20

      Счетчик воды Бетар СГВ-20

      • -220 ₽
      1 420 ₽
      1 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      42 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1699228
      3.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Бетар
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		пластик, латунь
      Фланцевое присоединение
      		Нет
      Все характеристики
      • -220 ₽
      1 420 ₽
      1 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      42 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Для учета расходуемой воды в целях экономии используют водосчетчики Бетар СГВ- 20. Он прост в монтаже и эксплуатации, надежен и снять показания очень легко.Счетчики типа СГВ в силу своей универсальности и применения одинаковых термостойких материалов могут быть использованы для измерения объема, как холодной, так и горячей воды.

        Преимущества

        • Представленная модель оснащена антимагнитной защитой, за счет которой обеспечивается высокая точность показаний. Конструкция прибора выполнена таким образом, что манипуляция магнитами, напряженность которых не превышает 140 кА/м, невозможна.
        • Использование долговечных термостойких материалов в производстве.
        • Крупная индикация показаний