Счетчик воды Бетар СХВ-20

Преимущества

Межпроверочный интервал прибора составляет 6 лет.

Вес устройства без учета комплекта монтажных частей – не более 0,5 кг.

Функционирует при температуре окружающего воздуха +5...+50 °C

Счетчики СХВ-20 предназначены для измерения объема питьевой воды, протекающей по трубопроводу при температуре от плюс 5° до плюс 40°С для счетчиков холодной воды СХВ-20 при давлении не более 1,0 МПа (10кгс/см2).