Счетчик воды Бетар СХВ-20
Арт. X1699232
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|пластик, латунь
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Фланцевое присоединение
|Нет
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- Счетчики СХВ-20 предназначены для измерения объема питьевой воды, протекающей по трубопроводу при температуре от плюс 5° до плюс 40°С для счетчиков холодной воды СХВ-20 при давлении не более 1,0 МПа (10кгс/см2).
Преимущества
- Межпроверочный интервал прибора составляет 6 лет.
- Вес устройства без учета комплекта монтажных частей – не более 0,5 кг.
- Функционирует при температуре окружающего воздуха +5...+50 °C