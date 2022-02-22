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Счетчик воды Бетар СХВ-20
4.5
2
1 480 ₽
1 640 ₽
Счетчики для холодной воды
    Счетчик воды Бетар СХВ-20
    Арт. X1699232
    4.5
    2
    Счетчик воды Бетар СХВ-20
    Счетчик воды Бетар СХВ-20
    Счетчик воды Бетар СХВ-20
      Счетчик воды Бетар СХВ-20
      Счетчик воды Бетар СХВ-20
      Счетчик воды Бетар СХВ-20

      Счетчик воды Бетар СХВ-20

      • -160 ₽
      1 480 ₽
      1 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      42 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1699232
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Бетар
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		пластик, латунь
      Фланцевое присоединение
      		Нет
      Все характеристики
      • -160 ₽
      1 480 ₽
      1 640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      42 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Счетчики СХВ-20 предназначены для измерения объема питьевой воды, протекающей по трубопроводу при температуре от плюс 5° до плюс 40°С для счетчиков холодной воды СХВ-20 при давлении не более 1,0 МПа (10кгс/см2).

        Преимущества

        • Межпроверочный интервал прибора составляет 6 лет.
        • Вес устройства без учета комплекта монтажных частей – не более 0,5 кг.
        • Функционирует при температуре окружающего воздуха +5...+50 °C