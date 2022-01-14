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Счетчик воды Бетар СВМ-25
5.0
1
7 310 ₽
Счетчики для горячей воды
  • Персональная скидка
Счетчик воды Бетар СВМ-25
Арт. X1699229
5.0
1
Счетчик воды Бетар СВМ-25
Счетчик воды Бетар СВМ-25
Счетчик воды Бетар СВМ-25
  • Персональная скидка
Счетчик воды Бетар СВМ-25
Счетчик воды Бетар СВМ-25
Счетчик воды Бетар СВМ-25

Счетчик воды Бетар СВМ-25

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7 310 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1699229
5.0
1

Характеристики

Производитель
Бетар
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
117x260x105
Фланцевое присоединение
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 310 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Водяной счетчик СВМ-25 Бетар со встроенной крылаткой - надежный измерительный прибор для подсчета расхода воды в замкнутой трубной системе. Устанавливается горизонтально, обладает повышенной выносливостью перед сильным напором воды. Оснащен противоударным корпусом, индикаторным устройством с указателями. Может использоваться как в системах горячего, так и холодного водоснабжения. Отлично подойдет и для бытового, и для промышленного пользования. Бетар СВМ-25 купить стоит потому, что он обладает устойчивостью к магнитному полю, а значит, исключает погрешность при измерении и не поддается внешнему воздействию магнитов при попытке изменения показаний.

    Преимущества

    • Износостойкий
    • Прочный
    • Универсальный
    • Не чувствителен к магнитам
    • Долговечный