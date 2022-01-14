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Счетчик воды Бетар СВМ-25
Арт. X1699229
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|117x260x105
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Фланцевое присоединение
|Нет
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- Водяной счетчик СВМ-25 Бетар со встроенной крылаткой - надежный измерительный прибор для подсчета расхода воды в замкнутой трубной системе. Устанавливается горизонтально, обладает повышенной выносливостью перед сильным напором воды. Оснащен противоударным корпусом, индикаторным устройством с указателями. Может использоваться как в системах горячего, так и холодного водоснабжения. Отлично подойдет и для бытового, и для промышленного пользования. Бетар СВМ-25 купить стоит потому, что он обладает устойчивостью к магнитному полю, а значит, исключает погрешность при измерении и не поддается внешнему воздействию магнитов при попытке изменения показаний.
Преимущества
- Износостойкий
- Прочный
- Универсальный
- Не чувствителен к магнитам
- Долговечный