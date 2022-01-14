Счетчик воды Бетар СВМ-25

Водяной счетчик СВМ-25 Бетар со встроенной крылаткой - надежный измерительный прибор для подсчета расхода воды в замкнутой трубной системе. Устанавливается горизонтально, обладает повышенной выносливостью перед сильным напором воды. Оснащен противоударным корпусом, индикаторным устройством с указателями. Может использоваться как в системах горячего, так и холодного водоснабжения. Отлично подойдет и для бытового, и для промышленного пользования. Бетар СВМ-25 купить стоит потому, что он обладает устойчивостью к магнитному полю, а значит, исключает погрешность при измерении и не поддается внешнему воздействию магнитов при попытке изменения показаний.

Преимущества