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Счетчик воды Бетар СВМ-32
Арт. X1699230
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|120x260x115
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Фланцевое присоединение
|Нет
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- Водяной счетчик СВМ-32 Бетар является универсальным измерителем расхода воды в трубопроводе. Благодаря повышенной прочности корпуса и улучшенному устройству, он может использоваться как в домашней системе водоснабжения, так и в промышленных масштабах. Счетчик способен измерять объем в долях кубометров, совершая предельно точные значения, и при этом он не подвержен воздействию магнитного поля, что защищает показатели от намеренного или случайного изменения. Ввиду увеличения размеров и степени предохранения прибора от повреждений, Бетар СВМ 32 купить можно только для горизонтальной установки.
Преимущества
- Ударопрочный
- Универсальный
- Защищенный от магнитного поля
- Современный