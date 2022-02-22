Счетчик воды Бетар СВМ-32

Водяной счетчик СВМ-32 Бетар является универсальным измерителем расхода воды в трубопроводе. Благодаря повышенной прочности корпуса и улучшенному устройству, он может использоваться как в домашней системе водоснабжения, так и в промышленных масштабах. Счетчик способен измерять объем в долях кубометров, совершая предельно точные значения, и при этом он не подвержен воздействию магнитного поля, что защищает показатели от намеренного или случайного изменения. Ввиду увеличения размеров и степени предохранения прибора от повреждений, Бетар СВМ 32 купить можно только для горизонтальной установки.

Преимущества