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Счетчик воды Бетар СВМ-32
5.0
2
8 180 ₽
Счетчики для горячей воды
  • Персональная скидка
Счетчик воды Бетар СВМ-32
Арт. X1699230
5.0
2
Счетчик воды Бетар СВМ-32
  • Персональная скидка

Счетчик воды Бетар СВМ-32

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8 180 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1699230
5.0
2

Характеристики

Производитель
Бетар
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
120x260x115
Фланцевое присоединение
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 180 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Водяной счетчик СВМ-32 Бетар является универсальным измерителем расхода воды в трубопроводе. Благодаря повышенной прочности корпуса и улучшенному устройству, он может использоваться как в домашней системе водоснабжения, так и в промышленных масштабах. Счетчик способен измерять объем в долях кубометров, совершая предельно точные значения, и при этом он не подвержен воздействию магнитного поля, что защищает показатели от намеренного или случайного изменения. Ввиду увеличения размеров и степени предохранения прибора от повреждений, Бетар СВМ 32 купить можно только для горизонтальной установки.

    Преимущества

    • Ударопрочный
    • Универсальный
    • Защищенный от магнитного поля
    • Современный