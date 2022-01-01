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Счетчик воды Бетар СВМТ-50
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Счетчики для горячей воды
    Счетчик воды Бетар СВМТ-50
    Арт. X1699244
    Счетчик воды Бетар СВМТ-50
    Счетчик воды Бетар СВМТ-50
      Счетчик воды Бетар СВМТ-50
      Счетчик воды Бетар СВМТ-50

      Счетчик воды Бетар СВМТ-50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      18 месяцев гарантии
      Арт. X1699244

      Характеристики

      Производитель
      		Бетар
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		200x230x160
      Фланцевое присоединение
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      18 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рабочая область турбинного счетчика СВМТ-50 – вода широкого температурного спектра по СанПиН 2.1.4.1074-2001 (крупные системы водоснабжения, питьевая вода). Допустимая температура – 5-90° по Цельсию. Давление - 1,0 МПа (10 кгс/см2).

        Преимущества

        • Счетчик воды СВМТ нечувствителен к внешнему магнитному полю, универсален в применении, так как для холодной и горячей воды в счетчиках используются одни и те же материалы
        • Приборы соответствуют метрологическому классу В, допускается только горизонтальная установка
        • Конструкция проливной части имеет повышенную износостойкость