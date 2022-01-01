Счетчик воды Бетар СВМТ-50
Арт. X1699244
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|200x230x160
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Фланцевое присоединение
|Нет
- Рабочая область турбинного счетчика СВМТ-50 – вода широкого температурного спектра по СанПиН 2.1.4.1074-2001 (крупные системы водоснабжения, питьевая вода). Допустимая температура – 5-90° по Цельсию. Давление - 1,0 МПа (10 кгс/см2).
Преимущества
- Счетчик воды СВМТ нечувствителен к внешнему магнитному полю, универсален в применении, так как для холодной и горячей воды в счетчиках используются одни и те же материалы
- Приборы соответствуют метрологическому классу В, допускается только горизонтальная установка
- Конструкция проливной части имеет повышенную износостойкость