Счетчик воды крыльчатый Тайпит ОХТА ГЛ 15

Преимущества

Счётчик горячей воды может применяться для учёта и холодной воды

Корпус измерительной камеры изготавливается из латуни

Счётчик имеет доработанный измерительный механизм, исключающий срывы при минимальном и максимальном расходах



Водосчётчик крыльчатый с антимагнитной защитой Тайпит ГЛ15 (ОХТА). Корпус измерительной камеры изготавливается из латуни. Счётчик Тайпит ОХТА имеет доработанный измерительный механизм, исключающий срывы при минимальном и максимальном расходах.