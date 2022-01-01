Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Счетчик воды крыльчатый Тайпит ОХТА ГЛ 15
Найти аналог
Счетчики для горячей воды
    Счетчик воды крыльчатый Тайпит ОХТА ГЛ 15
    Арт. X169926
    Счетчик воды крыльчатый Тайпит ОХТА ГЛ 15
    Счетчик воды крыльчатый Тайпит ОХТА ГЛ 15
    Счетчик воды крыльчатый Тайпит ОХТА ГЛ 15
    Счетчик воды крыльчатый Тайпит ОХТА ГЛ 15
    Счетчик воды крыльчатый Тайпит ОХТА ГЛ 15
    Счетчик воды крыльчатый Тайпит ОХТА ГЛ 15
    Счетчик воды крыльчатый Тайпит ОХТА ГЛ 15
    Счетчик воды крыльчатый Тайпит ОХТА ГЛ 15

    Счетчик воды крыльчатый Тайпит ОХТА ГЛ 15

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. X169926

    Характеристики

    Производитель
    		Тайпит
    Габариты, мм
    		110x68x65
    Материал корпуса
    		латунь
    Фланцевое присоединение
    		Нет
    Импульсный выход
    		Нет
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Водосчётчик крыльчатый с антимагнитной защитой Тайпит ГЛ15 (ОХТА). Корпус измерительной камеры изготавливается из латуни. Счётчик Тайпит ОХТА имеет доработанный измерительный механизм, исключающий срывы при минимальном и максимальном расходах.

      Преимущества

      • Счётчик горячей воды может применяться для учёта и холодной воды
      • Корпус измерительной камеры изготавливается из латуни
      • Счётчик имеет доработанный измерительный механизм, исключающий срывы при минимальном и максимальном расходах