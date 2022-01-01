Счетчик воды крыльчатый Тайпит ОХТА ГЛ 15
Арт. X169926
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|110x68x65
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Материал корпуса
|латунь
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Фланцевое присоединение
|Нет
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Импульсный выход
|Нет
- Водосчётчик крыльчатый с антимагнитной защитой Тайпит ГЛ15 (ОХТА). Корпус измерительной камеры изготавливается из латуни. Счётчик Тайпит ОХТА имеет доработанный измерительный механизм, исключающий срывы при минимальном и максимальном расходах.
Преимущества
- Счётчик горячей воды может применяться для учёта и холодной воды
- Корпус измерительной камеры изготавливается из латуни
- Счётчик имеет доработанный измерительный механизм, исключающий срывы при минимальном и максимальном расходах