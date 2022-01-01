Счетчик воды Valtec 1/2"

Преимущества

Водосчетчик универсальный – для измерения расхода холодной и горячей воды;

Используется главным образом в квартирах;

Условный диаметр модели – 1/2";

Номинальный расход воды – 1,5 куб. м/ч;

Длина прибора без сгонов – 110 мм;

Резьба присоединительных патрубков – 3/4";

Для данной модели установлен увеличенный межповерочный интервал – 6 лет (на холодную и горячую воду);

Диапазон температур измеряемой среды +5 ÷ +90 °С;

Диапазон температур окружающей среды +5 ÷ +50 °С;

Габариты - 110х65х71 мм;

Рабочей давление - 16 бар;

Вес - 430 гр;

Корпус универсального квартирного водосчетчика Valtec до +90 С, 1,5м3, 1/2", 110 мм VLF-15U изготовлен из прочного материала;

Удобство считывания показаний;

Счетчики имеют защиту от воздействия внешних магнитных полей, соответствующую требованиям МИ 2985-2006 ГСИ

Универсальный квартирный водосчетчик Valtec до +90 С, 1,5м3, 1/2", 110 мм VLF-15U подойдет для измерения и холодной, и горячей воды в диапазоне температур от +5 до +90 °C. Счетчик устанавливается в квартирах. Счетчик обладает прочной конструкцией, имеет диаметр для подключения 1/2".