Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Счетчик воды Valtec 1/2"
Найти аналог
Счетчики для горячей воды
    Счетчик воды Valtec 1/2"
    Арт. X1699257
    Счетчик воды Valtec 1/2"

    Счетчик воды Valtec 1/2"

    Найти аналог
    Нет в наличии
    6 лет гарантии
    Арт. X1699257

    Характеристики

    Производитель
    		Valtec
    Присоединительный размер (корпус счетчика), дюйм
    		3/4
    Габариты, мм
    		110х65х71
    Материал корпуса
    		пластик, латунь
    Фланцевое присоединение
    		Нет
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    6 лет гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Универсальный квартирный водосчетчик Valtec до +90 С, 1,5м3, 1/2", 110 мм VLF-15U подойдет для измерения и холодной, и горячей воды в диапазоне температур от +5 до +90 °C. Счетчик устанавливается в квартирах. Счетчик обладает прочной конструкцией, имеет диаметр для подключения 1/2".

      Преимущества

      • Водосчетчик универсальный – для измерения расхода холодной и горячей воды;
      • Используется главным образом в квартирах;
      • Условный диаметр модели – 1/2";
      • Номинальный расход воды – 1,5 куб. м/ч;
      • Длина прибора без сгонов – 110 мм;
      • Резьба присоединительных патрубков – 3/4";
      • Для данной модели установлен увеличенный межповерочный интервал – 6 лет (на холодную и горячую воду);
      • Диапазон температур измеряемой среды +5 ÷ +90 °С;
      • Диапазон температур окружающей среды +5 ÷ +50 °С;
      • Габариты - 110х65х71 мм;
      • Рабочей давление - 16 бар;
      • Вес - 430 гр;
      • Корпус универсального квартирного водосчетчика Valtec до +90 С, 1,5м3, 1/2", 110 мм VLF-15U изготовлен из прочного материала;
      • Удобство считывания показаний;
      • Счетчики имеют защиту от воздействия внешних магнитных полей, соответствующую требованиям МИ 2985-2006 ГСИ