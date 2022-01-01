Счетчик воды Valtec 1/2"
Арт. X1699257
Характеристики
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Производитель
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Присоединительный размер (корпус счетчика), дюйм
|3/4
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Габариты, мм
|110х65х71
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Материал корпуса
|пластик, латунь
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Фланцевое присоединение
|Нет
- Универсальный квартирный водосчетчик Valtec до +90 С, 1,5м3, 1/2", 110 мм VLF-15U подойдет для измерения и холодной, и горячей воды в диапазоне температур от +5 до +90 °C. Счетчик устанавливается в квартирах. Счетчик обладает прочной конструкцией, имеет диаметр для подключения 1/2".
Преимущества
- Водосчетчик универсальный – для измерения расхода холодной и горячей воды;
- Используется главным образом в квартирах;
- Условный диаметр модели – 1/2";
- Номинальный расход воды – 1,5 куб. м/ч;
- Длина прибора без сгонов – 110 мм;
- Резьба присоединительных патрубков – 3/4";
- Для данной модели установлен увеличенный межповерочный интервал – 6 лет (на холодную и горячую воду);
- Диапазон температур измеряемой среды +5 ÷ +90 °С;
- Диапазон температур окружающей среды +5 ÷ +50 °С;
- Габариты - 110х65х71 мм;
- Рабочей давление - 16 бар;
- Вес - 430 гр;
- Корпус универсального квартирного водосчетчика Valtec до +90 С, 1,5м3, 1/2", 110 мм VLF-15U изготовлен из прочного материала;
- Удобство считывания показаний;
- Счетчики имеют защиту от воздействия внешних магнитных полей, соответствующую требованиям МИ 2985-2006 ГСИ