Сегменты 6С 85*78*50 14А 16 ОВ
Арт. X13172610
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Назначение по материалу
|металл
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Вес, кг
|0.3
- Сегмент Мисом Луга 6С 85х78х50 54С 16 O B (125 СТ1 ББ) используется в мозаично-шлифовальных машинах. С помощью данных сегментов можно шлифовать бетонные и мраморные полы.
Преимущества
- Изготовлены на бакелитовой основе, поэтому обладают высокими прочностными характеристиками и применяются для высокопроизводительной шлифовки
- Надежность