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Сегменты 6С 85*78*50 14А 16 ОВ
5.0
2
190 ₽
Абразивные сегменты
    Сегменты 6С 85*78*50 14А 16 ОВ
    Арт. X13172610
    5.0
    2
    Сегменты 6С 85*78*50 14А 16 ОВ
    Сегменты 6С 85*78*50 14А 16 ОВ
      Сегменты 6С 85*78*50 14А 16 ОВ
      Сегменты 6С 85*78*50 14А 16 ОВ

      Сегменты 6С 85*78*50 14А 16 ОВ

      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13172610
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Луга-Абразив
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение по материалу
      		металл
      Вес, кг
      		0.3
      Все характеристики
      190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сегмент Мисом Луга 6С 85х78х50 54С 16 O B (125 СТ1 ББ) используется в мозаично-шлифовальных машинах. С помощью данных сегментов можно шлифовать бетонные и мраморные полы.

        Преимущества

        • Изготовлены на бакелитовой основе, поэтому обладают высокими прочностными характеристиками и применяются для высокопроизводительной шлифовки
        • Надежность