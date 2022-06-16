Сегменты 6С 85*78*50 14А 16 ОВ

Преимущества

Изготовлены на бакелитовой основе, поэтому обладают высокими прочностными характеристиками и применяются для высокопроизводительной шлифовки

Надежность

Сегмент Мисом Луга 6С 85х78х50 54С 16 O B (125 СТ1 ББ) используется в мозаично-шлифовальных машинах. С помощью данных сегментов можно шлифовать бетонные и мраморные полы.