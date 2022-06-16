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Секатор Вихрь (200 мм, возвратная пружина, храповый механизм)
5.0
2
Найти аналог
Садовые секаторы
    Секатор Вихрь (200 мм, возвратная пружина, храповый механизм)
    Арт. О00000013231
    5.0
    2
    Секатор Вихрь (200 мм, возвратная пружина, храповый механизм)
    Секатор Вихрь (200 мм, возвратная пружина, храповый механизм)
      Секатор Вихрь (200 мм, возвратная пружина, храповый механизм)
      Секатор Вихрь (200 мм, возвратная пружина, храповый механизм)

      Секатор Вихрь (200 мм, возвратная пружина, храповый механизм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013231
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Секатор 200 мм Вихрь 73/7/3/3 представляет собой прочный садовый инструмент для подрезки сучков, побегов и веток диаметром до 20 мм. Эта модель имеет эргономичные обрезиненные рукоятки из металла. Длина инструмента - 200 мм.

        Преимущества

        • Оснащён возвратной пружиной и храповым механизмом
        • Тефлоновое покрытие защищает инструмент от царапин и коррозии
        • Лёгкий вес
        • Отлично подходит для бытового применения