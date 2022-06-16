Секатор Вихрь (200 мм, возвратная пружина, храповый механизм)
Арт. О00000013231
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Прививочный
|Нет
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С длинными ручками
|Нет
- Секатор 200 мм Вихрь 73/7/3/3 представляет собой прочный садовый инструмент для подрезки сучков, побегов и веток диаметром до 20 мм. Эта модель имеет эргономичные обрезиненные рукоятки из металла. Длина инструмента - 200 мм.
Преимущества
- Оснащён возвратной пружиной и храповым механизмом
- Тефлоновое покрытие защищает инструмент от царапин и коррозии
- Лёгкий вес
- Отлично подходит для бытового применения