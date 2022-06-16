Секатор Вихрь (200 мм, возвратная пружина, храповый механизм)

Преимущества

Оснащён возвратной пружиной и храповым механизмом

Тефлоновое покрытие защищает инструмент от царапин и коррозии

Лёгкий вес

Отлично подходит для бытового применения

Секатор 200 мм Вихрь 73/7/3/3 представляет собой прочный садовый инструмент для подрезки сучков, побегов и веток диаметром до 20 мм. Эта модель имеет эргономичные обрезиненные рукоятки из металла. Длина инструмента - 200 мм.