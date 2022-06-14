Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Секатор Gardena BP 30 Premium 08701-20.000.00
5.0
3
Найти аналог
Садовые секаторы
    Секатор Gardena BP 30 Premium 08701-20.000.00
    Арт. X1903967151
    5.0
    3
    Секатор Gardena BP 30 Premium 08701-20.000.00

      Секатор Gardena BP 30 Premium 08701-20.000.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      25 лет гарантии
      Арт. X1903967151
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      25 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Секатор Gardena BP 30 Premium 08701-20.000.00 - это ручной инструмент профессионального класса, сконструированный специально для качественной и быстрой обрезки цветов и веток растений. Специальный фиксатор, управлять которым можно одной рукой, фиксирует лезвия секатора - для удобного и безопасного хранения инструмента.

        Преимущества

        • Алюминиевые рукоятки и лезвия из нержавеющей стали - для исправной работы инструмента на протяжении всего срока службы
        • Рез для провода и желобок для стока сока расширяют функциональность инструмента
        • Возможность смены ножей
        • Нижний нож секатора можно заточить при затуплении