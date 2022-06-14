Секатор Gardena BP 30 Premium 08701-20.000.00
Арт. X1903967151
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Прививочный
|Нет
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С длинными ручками
|Нет
- Секатор Gardena BP 30 Premium 08701-20.000.00 - это ручной инструмент профессионального класса, сконструированный специально для качественной и быстрой обрезки цветов и веток растений. Специальный фиксатор, управлять которым можно одной рукой, фиксирует лезвия секатора - для удобного и безопасного хранения инструмента.
Преимущества
- Алюминиевые рукоятки и лезвия из нержавеющей стали - для исправной работы инструмента на протяжении всего срока службы
- Рез для провода и желобок для стока сока расширяют функциональность инструмента
- Возможность смены ножей
- Нижний нож секатора можно заточить при затуплении