Преимущества

Алюминиевые рукоятки и лезвия из нержавеющей стали - для исправной работы инструмента на протяжении всего срока службы

Рез для провода и желобок для стока сока расширяют функциональность инструмента

Возможность смены ножей

Нижний нож секатора можно заточить при затуплении

Секатор Gardena BP 30 Premium 08701-20.000.00 - это ручной инструмент профессионального класса, сконструированный специально для качественной и быстрой обрезки цветов и веток растений. Специальный фиксатор, управлять которым можно одной рукой, фиксирует лезвия секатора - для удобного и безопасного хранения инструмента.